Cela fait plus de 400 jours que le SVP d’Apple, John Ternus, a déclaré que  » Mac Pro  » était  » pour un autre jour « 

Il s’avère que John Ternus ne plaisantait pas lorsqu’il a dit « il ne reste plus qu’un produit à faire : Mac Pro, mais c’est pour un autre jour ». Ternus, vice-président senior de l’ingénierie matérielle d’Apple, venait de dévoiler le Mac Studio, la machine à silicium Apple la plus puissante à l’époque. La ligne a servi à rassurer les clients Mac Pro que le meilleur était encore à venir.

Plus d’un an plus tard, cependant, un Mac Pro fonctionnant sur Apple Silicon est toujours à venir. L’attente est aggravée par le fait que le Mac Pro actuel fonctionnant sur des puces Intel Xeon a été introduit en 2019, et que cette machine était la correction de cap tant attendue pour le Mac Pro 2013.

Cependant, les clients potentiels d’Apple Silicon Mac Pro ne sont pas complètement dans l’ignorance de ce qui se passe dans les coulisses. Des rapports approfondis de Mark Gurman de Bloomberg ont suivi les progrès du Mac de bureau haut de gamme d’Apple depuis le début de la transition d’Apple des processeurs Intel vers ses propres puces personnalisées.

La forme la plus ambitieuse de Mac Pro serait une machine à 48 cœurs de processeur et 152 cœurs de processeur graphique alimentée par une puce dite Apple M2 Extreme, qui serait essentiellement une double puce M2 Ultra, une version mise à jour du haut de gamme M1 d’Apple. Puce ultra.

Cependant, les plans pour ce Mac Pro ont finalement été abandonnés et nous n’avons même pas vu de Mac avec une seule puce M2 Ultra. C’est en partie parce que le Mac Studio introduit par Ternus en mars 2022 n’a pas été mis à jour. Le Mac Studio d’Apple est la seule machine qui offre une puce « Ultra » jusqu’à présent.

Apple aurait réduit ses ambitions Mac Pro après avoir fait face à des obstacles avec la version qu’il envisageait. L’extensibilité de la RAM et du stockage le distinguerait encore du Mac Studio. Mac Pro pourrait même être la seule machine à utiliser un M2 Ultra, le rendant facilement plus puissant que le Mac Studio.

Mais comme l’a dit Ternus, le Mac Pro est une annonce de produit pour un autre jour. La position officielle d’Apple est qu’il existera, mais pas quand.

Le prochain événement principal d’Apple est prévu pour un peu plus d’un mois, le 5 juin, et le casque de réalité mixte dont on parle depuis longtemps devrait être présenté en avant-première. Il pourrait même y avoir la toute première version 15 pouces du MacBook Air.

Cependant, Mark Gurman ne s’attend pas à ce qu’Apple dévoile le prochain Mac Pro ni à une mise à jour de Mac Studio lors de la keynote. Mark Gurman rapporte à MacRumors qu’il s’attend à ce que le Mac Studio reçoive un M3 Ultra pour sa première mise à jour. Quant au Mac Pro, c’est peut-être quelque chose que seul Ternus peut nous dire.

