On teste les temps de charge des 120 W de Xiaomi : HyperCharge c’est rapide, mais ça peut être plus rapide

Le Redmi Note 11 Pro+ 5G a été le premier milieu de gamme de Xiaomi à intégrer la technologie HyperCharge, une charge fournie avec l’impressionnant Xiaomi Mi 11T Pro et que plus tard nous avons vu de plus en plus d’appareils atteindre, devenant aujourd’hui une fonction pour toutes les poches.

Cette vitesse de charge promet de recharger n’importe lequel des mobiles compatibles à 100% en un temps généralement inférieur à 20 minutes. Un coup d’énergie qui, pour ceux qui ont besoin d’utiliser leur téléphone portable plus que nécessaire, a provoqué une révolution.

Vitesse de mesure et atteinte de 120 W

Como usuario del Redmi Note 11 Pro+ 5G, he apreciado enormemente la increíble velocidad de la carga HyperCharge de Xiaomi, pero nunca me he parado a pensar en cuánto tiempo he dejado el móvil cargando hasta ese 100%, ni siquiera si realmente ha tardado menos de 20 minutes.

Comme il y a quelques mois, j’ai acheté une prise intelligente pour mesurer (et contrôler) la consommation du Xiaomi Mi Space Heater S, le radiateur de l’entreprise, j’ai décidé de tester le chargeur 120 W que le Redmi Note 11 Pro+ intègre dans sa boîte , et revoir à la fois la puissance et le temps.

Une fois la batterie Redmi épuisée, je connecte le chargeur à la prise, le mobile au chargeur, et procède à la mesure des temps de charge toutes les cinq minutes. Les résultats ont été les suivants :

Dans les cinq premières minutes, le mobile atteint 30 %

Après 10 minutes, nous avons réussi à surmonter la moitié, 55%

Dans le premier quart d’heure, nous avons atteint un fantastique 70%

Avec 20 minutes branchées, nous avons atteint 90 %

Lorsqu’il atteint 100 %, 24 minutes se sont écoulées

Selon les laboratoires Xiaomi, mon Redmi Note 11 Pro+ 5G pourrait être chargé à 100 % en 15 minutes environ, mais la vérité est que j’ai dû attendre près de 25 minutes, mais il semble y avoir une raison derrière tout cela : le vitesse à laquelle il a chargé.

Selon les données fournies par ma prise intelligente, la vitesse de charge n’a pas dépassé 90 W au cours des 25 minutes pendant lesquelles j’ai branché le mobile. Je ne sais pas si c’était dû à la température ou à un autre facteur, car le Redmi Note 11 Pro+ 5G est équipé de plusieurs systèmes de sécurité qui le protègent pendant la charge.

En cualquier caso, poder tener un 30% de batería en la ridícula cifra de cinco minutos es todo un logro por parte de la compañía en un gama media, y será más que suficiente para aguantar varias horas de uso cuando sólo lo hemos tenido enchufado unos minutes.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :