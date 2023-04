Ils accusent Apple d’avoir volé la technologie d’autres entreprises pour l’utiliser dans l’Apple Watch

Plusieurs entreprises ont intenté une action en justice contre Apple pour avoir prétendument profité de leur position pour obtenir leur technologie et l’implémenter dans des produits tels que l’Apple Watch.

L’un des derniers modèles de la série Apple Watch

Quand Apple s’est intéressé à la technologie de Masino, une entreprise avec plus de 30 ans d’expérience dans le développement de systèmes de surveillance de l’oxygène sanguin et d’autres paramètres de santé, son PDG et fondateur, Joe Kiani, tout semblait positif. Peu de temps après, il a découvert à quel point il s’était trompé,

Aujourd’hui, Kiani reconnaît au Wall Street Journal qu’une fois qu’Apple s’intéresse à votre technologie, c’est un geste équivalant à un « baiser de la mort ». Et il a des raisons de le croire : son entreprise a déjà investi plus de 55 millions de dollars dans des poursuites contre l’entreprise à la pomme mordue, qui, selon lui, a utilisé sa position pour copier ses idées et voler sa technologie. Et Masino n’est pas la seule entreprise concernée.

« Le système des brevets profite aux plus grandes entreprises »

C’est en 2013, après que Masino a annoncé un appareil de mesure de l’oxygène sanguin compatible avec les appareils Apple, qu’Apple s’est intéressé au projet et a assuré par l’intermédiaire d’un représentant qu’il souhaitait se plonger dans la technologie dans le but d’intégrer éventuellement quelque chose de similaire dans un futur produit. . Un système qui, finalement, finirait par se matérialiser dans l’Apple Watch.

Cependant, ce que Kiani s’est retrouvé quelques mois plus tard, c’est l’adieu de l’un des principaux managers de Masimo, le chef du domaine médical, qui l’a informé de sa décision de rejoindre les rangs d’Apple, après que celui-ci lui ait proposé de doubler son salaire. et lui attribuer des millions de dollars en actions de l’entreprise.

Mais Apple a décidé de rester en contact avec Kiani, l’exhortant « à ne pas s’inquiéter » de l’embauche de son ancien médecin-chef. Plus tard, jusqu’à 30 employés de Masimo ont travaillé pour Apple, et à ce jour, ils continuent de faire des offres à certains des employés qui font toujours partie de l’effectif de Masimo.

Peu de temps après, l’Apple Watch capable de mesurer le taux d’oxygène dans le sang arrive sur le marché, intégrant une technologie qu’Apple avait fait breveter sous le nom d’un ancien employé de Masimo.

Face à cette situation, Masimo a décidé de poursuivre Apple en justice en 2020, alléguant que Cupertino avait obtenu l’accès à des informations confidentielles liées à sa technologie, et un an plus tard une plainte pour contrefaçon de brevet a été déposée auprès de la Commission du commerce international. Une enquête ultérieure a déterminé que les premiers modèles d’Apple Watch avaient enfreint l’un des brevets de Masimo.

Mais Masimo n’est pas la seule entreprise concernée par les pratiques d’Apple. En 2016, AliveCor présentait un bracelet pour l’Apple Watch dont la principale particularité était la possibilité d’effectuer des électrocardiogrammes.

Apple était intéressé par le projet et le fondateur d’AliveCor a été invité dans les bureaux d’Apple, où il a pu s’entretenir avec divers responsables de l’entreprise. Après avoir pu tester un prototype de son produit, le leader des initiatives liées à la santé d’Apple a reconnu qu' »ils aimeraient trouver un moyen de travailler avec, mais ils pourraient finir par concurrencer votre entreprise ».

Ce qui s’est passé peu de temps après ne devrait surprendre personne. En 2018, Apple a sorti l’Apple Watch Series 4 avec fonction électrocardiogramme intégrée, sans avoir besoin du bracelet AliveCor (sorti un an plus tôt). De plus, Apple a apporté des modifications au système d’exploitation de la montre, de sorte que le bracelet AliveCor n’était plus compatible, obligeant l’entreprise à retirer son produit du marché.

Ce n’est qu’en 2021 qu’AliveCor a décidé de déposer une plainte pour violation de brevet contre Apple, ce que la commission du commerce international a fini par approuver en soulignant qu’Apple avait violé trois de ses brevets et bloquant ainsi les importations aux États-Unis d’Apple Watch avec fonction de détection cardiaque.

Mais Apple, avec beaucoup plus d’expérience dans ce domaine, a décidé de porter plainte devant la Cour d’appel des brevets, qui a invalidé les brevets d’AliveCor et, par conséquent, a mis fin au blocus des importations.

En ce sens, l’ancien directeur de l’Office américain des brevets et des marques assure que le système des brevets profite aux grandes entreprises bien établies, bien que la commission affirme s’être engagée à offrir un système neutre.

Depuis 2012, Apple a tenté d’invalider plus de revendications de brevet que tout autre pétitionnaire, générant ainsi des cas qui peuvent coûter aux entreprises concernées un demi-million de dollars à défendre. Un coût que toutes les entreprises, surtout les plus petites, ne peuvent pas se permettre. Dans le cas de Masimo, les coûts devraient dépasser 100 millions de dollars.

