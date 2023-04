Le Xiaomi Mi Band 8 peut maintenant être acheté et avec une grande remise de lancement

La reine des bracelets intelligents arrive sur le marché à un prix assez raisonnable, mais temporairement.

Cette huitième édition est livrée avec un écran plus grand et des capteurs plus avancés.

La technologie a progressé à pas de géant ces dernières années, et le Xiaomi Mi Band 8 en est un exemple clair. Ce bracelet intelligent est un accessoire indispensable pour tous ceux qui souhaitent garder un contrôle détaillé de leur santé et de leur bien-être. Désormais, grâce à une offre incroyable sur AliExpress, vous pouvez l’acheter pour seulement 42 euros, ce qui représente une économie importante par rapport à son prix officiel de 59,99 euros.

Le bracelet Xiaomi n’est vendu dans aucun store aujourd’hui, sauf sur AliExpress. C’est l’un des smartbands les mieux notés et les plus emblématiques de tous les temps, et il mérite d’être testé pendant une autre année. Avec le Smart Band 7, il a remarquablement évolué, mais avec cette 8ème génération, nous avons un gadget beaucoup plus complet.

Xiaomi Mi Bande 8

Achetez le Mi Band 8 à prix réduit aujourd’hui

Le Xiaomi Mi Band 8 dispose d’un écran Amoled de 1,62 pouces, avec une résolution de 192×490 pixels et un taux de rafraîchissement de 60 Hz. De plus, il dispose de plus de 200 sphères différentes pour personnaliser l’écran, afin que vous puissiez l’adapter à votre goût et style personnel. Le verre incurvé sur les bords lui donne un look très élégant et moderne. Il a une luminosité maximale de 600 nits, ce qui le rend facile à lire même en plein soleil.

Concernant sa connectivité, ce Mi Band 8 dispose du Bluetooth 5.1, pour pouvoir le connecter facilement à votre smartphone et recevoir des notifications sur votre poignet. De plus, la batterie du bracelet peut durer jusqu’à 16 jours, ce qui indique que vous n’aurez pas à vous soucier de la recharger en permanence. Il dispose également d’une charge rapide, ce qui indique que vous pouvez le recharger complètement en seulement une heure avec son propre chargeur magnétique.

Il est très léger, ne pesant que 27 grammes, ce qui le rend très confortable à utiliser à tout moment. Le Xiaomi Mi Band 8 est disponible en deux couleurs différentes, avec un corps noir ou or. Il est fait de polycarbonate, mais il a une finition métallique qui lui donne un look très élégant et moderne. Les capteurs de fréquence cardiaque et d’oxygène sanguin vous permettent également de surveiller facilement et avec précision votre santé.

Il a d’autres fonctions supplémentaires, telles que le suivi de vos pas, la surveillance de votre cycle menstruel et le contrôle à distance de votre caméra mobile. Vous pouvez également retrouver votre téléphone portable au cas où vous l’auriez perdu, et contrôler la musique que vous écoutez directement depuis votre bracelet.

Xiaomi Mi Bande 8

C’est un bracelet intelligent impressionnant qui vous offre de nombreuses fonctions et caractéristiques à un prix très abordable. Avec son écran de haute qualité, sa connectivité Bluetooth, sa batterie longue durée et ses nombreuses fonctionnalités supplémentaires, c’est le choix parfait pour tous ceux qui recherchent un smartband de haute qualité. Ne manquez pas l’opportunité d’obtenir ce magnifique bracelet à un prix assez abordable sur AliExpress.

