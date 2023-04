Oubliez Dyson, cet aspirateur sans fil a une puissance de 500 W et une remise temporaire de 30 %

C’est l’un des aspirateurs sans fil de type balai les plus puissants sur la scène actuelle.

Cet aspirateur est léger, puissant, durable et très bien construit pour une longue durée de vie.

Si vous recherchez un aspirateur puissant, polyvalent et sans fil, le Vistefly V15 est l’option parfaite pour vous. Cet aspirateur-balai est conçu pour vous offrir la meilleure expérience de nettoyage dans votre maison et, mieux encore, vous pouvez l’obtenir à un prix incroyablement bas. Pour seulement 249,99 179,99 euros sur Amazon, vous pouvez acheter ce merveilleux outil qui vous facilitera la vie à la maison.

Si vous avez besoin de plus de polyvalence, avec un tube principal réglable, plus d’accessoires supplémentaires et un peu plus de puissance, je vous recommande d’acheter le modèle Max, mais il coûte 204,99 euros avec un coupon de 55 euros de réduction. Quel que soit votre achat, vous emporterez chez vous une excellente option pour l’entretien et même le nettoyage en profondeur, car ils ont de la puissance à revendre pour faire face à de nombreux aspirateurs existants.

Vistefly V15

Acheter un bon aspirateur sans dépenser 500 euros

Le Vistefly V15 est un aspirateur sans fil à la pointe de la technologie, avec un moteur de 500 W qui fournit une puissance d’aspiration allant jusqu’à 32 000 PA. Cela indique que vous pouvez facilement nettoyer tout type de surface, qu’il s’agisse de tapis, de sol ou même de plafond. De plus, il dispose de trois modes de puissance différents que vous pouvez régler selon vos besoins : 11 000 PA pour un nettoyage doux, 26 000 PA pour un nettoyage intermédiaire et 32 ​​000 PA pour un nettoyage en profondeur.

Il dispose également d’un écran tactile LED qui vous montre toutes les informations dont vous avez besoin, de la durée de vie de la batterie au mode de nettoyage sélectionné. De plus, sa batterie haute capacité vous permet de l’utiliser pendant un total de 60 minutes sans avoir à vous soucier de la recharger. Lorsque la batterie est épuisée, vous pouvez simplement la remplacer par une batterie supplémentaire, de sorte que vous n’ayez pas à interrompre votre nettoyage si vous avez besoin de plus de temps pour le terminer.

Une autre des caractéristiques du Vistefly V15 est sa polyvalence. Il peut facilement être converti en aspirateur à main, vous permettant d’atteindre les endroits les plus difficiles, tels que les coins, les escaliers ou même l’intérieur de la voiture. Il est livré avec divers accessoires tels qu’une brosse à épousseter, une brosse à poils d’animaux, une brosse à sol dur et un tube d’extension. Tous ces accessoires sont conçus pour vous aider à nettoyer votre maison rapidement et efficacement.

Le Vistefly V15 est également très facile à utiliser et à entretenir. Il est livré avec une base de chargement que vous pouvez fixer au mur pour un chargement facile après chaque utilisation. Il est également très facile à nettoyer car vous pouvez simplement retirer le bac à poussière et le vider à la poubelle. Tous les accessoires internes du réservoir peuvent être rapidement lavés à l’eau. Bien sûr, laissez-les bien sécher avant de les réutiliser.

Vistefly V15

Donc, si vous avez besoin d’un aspirateur sans fil, celui-ci vous offre une grande puissance d’aspiration, polyvalence et commodité. Avec son design élégant et son prix abordable, c’est le choix parfait pour toute maison à la recherche d’une solution de nettoyage facile à utiliser et efficace. Ne manquez pas l’opportunité d’obtenir cet incroyable outil de nettoyage à un prix très attractif.

