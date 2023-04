Vous pouvez maintenant enregistrer des messages dans des chats qui s’autodétruisent : c’est ainsi que fonctionnent les dernières nouvelles de WhatsApp

Enfin, vous pourrez enregistrer certains messages temporaires afin de ne pas les perdre, mais uniquement avec l’autorisation de l’expéditeur de ceux-ci.

Maintenant, WhatsApp vous permet d’enregistrer des messages temporaires à partir de chats

Sans aucun doute, l’une des fonctionnalités les plus remarquables de WhatsApp dans le domaine de la confidentialité sont les messages qui s’autodétruisent, et c’est pourquoi l’application de messagerie appartenant à Meta n’a cessé d’améliorer cette fonctionnalité avec de nouvelles fonctionnalités telles que l’inclusion de 15 nouvelles durées pour messages temporaires.

Mais voilà, WhatsApp vient d’annoncer via son blog officiel et les réseaux sociaux du PDG de Meta, Mark Zuckerberg, la nouveauté la plus attendue de cette fonction : l’option de sauvegarde des messages qui s’autodétruisent.

WhatsApp vous donne la possibilité d’enregistrer des messages temporaires

WhatsApp a baptisé cette nouvelle fonction en France comme « Keep in chat » et pour l’utiliser, il vous suffit de faire un appui long sur un message temporaire et de cliquer sur la nouvelle icône d’un signet qui apparaît dans la barre supérieure de l’application.

Mais pour pouvoir enregistrer un message qui s’autodétruit, vous aurez besoin de l’approbation de l’expéditeur du message, car une fois que vous enregistrez un message temporaire, il reçoit un avis sur le contenu que vous souhaitez enregistrer et ledit utilisateur peut ou peut ne vous autorise pas à enregistrer ce message. En cas de refus de la demande, le message s’autodétruira à l’issue du délai indiqué à cet effet.

Cela indique que vous aurez toujours besoin de l’autorisation du créateur du message temporaire pour pouvoir l’enregistrer dans votre compte WhatsApp.

Cette nouvelle fonctionnalité WhatsApp améliore la confidentialité de la plate-forme, car, jusqu’à présent, il n’était possible de sauvegarder le contenu d’un message qui s’autodétruit qu’en prenant une capture d’écran de celui-ci, ce qui faisait que le message quittait le client de messagerie, se sauvant lui-même dans la galerie terminale, là où il risquait le plus d’être intercepté.

Cette nouvelle fonction WhatsApp est désormais disponible pour les utilisateurs du monde entier, y compris la France, mais si elle ne vous est pas encore parvenue, ne désespérez pas car elle est déployée progressivement.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :