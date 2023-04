Bonne nouvelle : le nouveau Xiaomi 13 Lite commence déjà à se mettre à jour vers Android 13 sous MIUI 14

Le Xiaomi 13 Lite a été le dernier téléphone milieu de gamme que Xiaomi, avec sa marque principale, a mis en circulation cette année 2023. Le modèle est l’un de ceux appelés à diriger les ventes de la marque cette saison, et peut-être en partie à partir de la prochaine , et avec sa dernière mise à jour ce qui, de notre point de vue, était son principal défaut est corrigé.

Xiaomi a déjà annoncé que le Xiaomi 13 Lite commence à recevoir Android 13, en gardant MIUI 14 comme couche de personnalisation, et laisse donc derrière lui Android 12 avec lequel il est arrivé sur le marché à son arrivée. Le Xiaomi 13 Lite peut désormais être mis à jour vers Android 13 via sa ROM européenne. Une nouvelle en retard, mais tout de même très bonne pour leurs propriétaires actuels et futurs.

Le Xiaomi 13 Lite peut maintenant être mis à jour officiellement vers Android 13

La ROM avec MIUI 14 et Android 13 pour le Xiaomi 13 Lite est en phase de test bêta depuis un certain temps maintenant et Xiaomi a finalement donné son feu vert pour sa sortie. Plus précisément, nous parlons qu’il sortira avec le numéro de version V14.0.3.0 TLLESM et qu’il sera destiné au Xiaomi 13 Lite en circulation. La ROM sera disponible en téléchargement très prochainement bien que, comme d’habitude, nous vous recommandons d’attendre l’OTA pour pouvoir mettre à jour notre téléphone sans complications.

Avec la mise à jour, le Xiaomi 13 Lite laissera Android 12 dans le passé pour toujours et entrera dans la dernière version du système d’exploitation de Google, Android 13, avec les avantages que cela apportera à ses utilisateurs. Entre autres choses, Android 13 offre un niveau de sécurité plus élevé pour les données contenues dans le téléphone, ainsi que des options de confidentialité plus avancées.

Une fois que les utilisateurs de Xiaomi 13 Lite auront Android 13, de nouvelles fonctionnalités telles que la surveillance des applications actives seront activées sur leurs appareils, leur permettant de savoir ce qui s’exécute en arrière-plan avec ou sans notre consentement. Vous gagnez également le contrôle des notifications, vous pouvez avoir des applications dans différentes langues et diverses choses. Certaines des fonctionnalités sont dans MIUI depuis un certain temps, et MIUI 14 restera avec les appareils.

Ainsi, avec la mise à jour déjà sur la ligne de départ, ce n’est qu’une question de temps avant que les messages ne commencent à arriver qu’une mise à jour soit disponible pour le Xiaomi 13 Lite. Ce sera alors quand il sera plus sûr de le télécharger sur nos téléphones et de dire au revoir pour toujours à Android 12. Maintenant, l’attente de l’arrivée d’Android 14 va commencer.

