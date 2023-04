D’Android 11 à Android 13 en une seule journée : le curieux cas de ces deux téléphones de 2019 et 2020

Après 7 ans, le Fairphone 2 a été abandonné pour laisser la part belle à une famille de Fairphone 3 qui reçoit son hypothétique dernier package de mise à jour… Saut de deux versions d’Android !

Voici le Fairphone 3 avec son joli dos semi-transparent.

Pour ceux qui ne le savent pas, Fairphone est une entreprise basée à Amsterdam qui se targue de créer les smartphones les plus durables du marché, avec un support logiciel étendu (son plus grand succès est dans les 7 années de mises à jour Fairphone 2) ainsi que avec une simplicité et une réparabilité bien supérieure à la moyenne, le tout dans le but de réduire au minimum l’empreinte carbone de tout produit Fairphone.

Nous parlions d’un Fairphone 2 qui est déjà le smartphone avec le support le plus long de toute la plate-forme Android, bien que dans ce cas le protagoniste de l’actualité soit son successeur dans le catalogue du fabricant européen, le Fairphone 3, qui, avec son frère le Fairphone 3+ sera mis à jour vers Android 13 plusieurs années après sa sortie.

En fait, comme nous l’ont dit les amis d’Android Central, le saut sera énorme puisque les deux téléphones passeront directement d’Android 11 à Android 13, avec une feuille de route qui lance les tests de la version bêta dès maintenant mais qui nous mènera au mois de juin 2023 prochain. quand les versions stables et finales d’Android 13 pour le Fairphone 3 commenceront à arriver.

Dans les bureaux de Fairphone à Amsterdam, ils sont clairs sur le fait que l’extension de la prise en charge des mises à jour logicielles pour leurs téléphones est la première étape pour les rendre plus durables, plus durables et plus respectueux de la planète.

Sachant que les deux modèles ont été lancés en 2019 et 2020 avec Android 9 et Android 10 respectivement, et avec Fairphone assurant la prise en charge des mises à jour jusqu’en 2024 au moins, il semble que nous aurons à nouveau quelques téléphones avec 5 ans ou plus de nouvelles versions de Android.

Sans surprise, le fabricant lui-même affirme qu’il ne s’agit que « d’un exemple de la politique de Fairphone consistant à fournir le plus longtemps possible un support logiciel pour ses appareils », et il se vante de conserver ses smartphones même si le fournisseur de ses chipsets ne fournit pas de support pour ou leur fournir de nouveaux pilotes pour leur bon fonctionnement.

Dans ce cas, les deux téléphones sont livrés avec le SoC Snapdragon 632 de Qualcomm et pour le fonctionnement et la viabilité d’Android 13 ont été évalués, avec un résultat satisfaisant.

La dernière surprise de l’annonce est qu’ils essaieront d’étendre le support jusqu’en 2026, ce qui reviendrait à garder le Fairphone 3 pendant 7 ans, ce qui au final est exactement la même période de temps que le Fairphone 2 a réussi à vivre, mis à jour juste un il y a quelques mois avec sa dernière mise à jour Android majeure et officielle.

C’est ainsi que se terminait la déclaration de Fairphone, avec les mots d’Agnès Crepet, sa directrice de la longévité des logiciels :

Chez Fairphone, nous nous soucions non seulement de nos nouveaux clients, mais aussi de nos utilisateurs existants. En fournissant des mises à jour Android pour nos anciens modèles, nous allons à l’encontre des normes de l’industrie et voulons nous assurer que les propriétaires de Fairphone 3 puissent également profiter de leur téléphone plus longtemps. Comme nous le disons toujours, le téléphone le plus durable est celui que vous possédez déjà.

