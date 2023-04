Xiaomi célèbre la fête des remises à Miravia: tous ces produits baissent de prix

Certains des gadgets Xiaomi les plus populaires sont en promotion chez Miravia, mais seulement pour une durée limitée.

Le mini-aspirateur de Xiaomi.

À Miravia, ils ont décidé de jeter la maison par la fenêtre et certains des meilleurs appareils Xiaomi sont à prix réduit. Ce matin, nous avons parlé du Redmi Note 11S, l’un des meilleurs smartphones à moins de 200 euros et que vous pouvez emporter chez vous pour seulement 158 ​​euros. Ça ne sonne pas mal, non ?

Cette fois, nous venons avec une petite compilation dans laquelle vous pouvez trouver des gadgets Xiaomi de toutes sortes, des smartphones aussi bon marché que le Redmi A1 à un mini-aspirateur qui vous aidera à vous débarrasser de la saleté des coins les plus reculés.

Cependant, il y a quelque chose que vous devez garder à l’esprit. Pour profiter des meilleurs prix, vous devez télécharger l’application Miravia et créer un nouveau compte. Dans chacun des produits, vous trouverez un bouton de réduction avec toutes les réductions que vous pouvez appliquer. De plus, vous n’aurez rien à payer pour l’expédition.

Redmi Note 11

Redmi Note 11 (128 Go)

Ce Redmi Note 11 est un mobile attrayant, avec un écran AMOLED de 6,43 pouces et un taux de rafraîchissement de 90 Hz dans lequel vous profiterez de vos contenus préférés. Peu importe que vous soyez fan de Netflix, YouTube ou Twitch, nous sommes face à l’un des meilleurs écrans à moins de 200 euros.

Sous son châssis loge l’un des processeurs de Qualcomm, le Snapdragon 680. C’est une puce très performante, elle a été conçue pour le gaming et fera tourner vos applications préférées sans difficulté. Notre protagoniste dispose de 4 caméras arrière et d’une batterie de 5 000 mAh qui ne vous laisseront pas tomber.

Qualcomm Snapdragon 680

4 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne

Écran AMOLED 6,43″, Full HD+ et 90 Hz

Batterie de 5 000 mAh avec charge rapide de 33 W

4 caméras

NFC, prise jack 3,5 mm et radio FM

Redmi A1

Redmi A1

Nous parlons de l’un des meilleurs smartphones bon marché, l’un des achats les plus intelligents que vous puissiez faire si vous recherchez la simplicité. On ne peut pas dire qu’il possède une fonctionnalité qui se démarque du reste, mais son bon rapport qualité-prix fait de ce Redmi A1 un excellent achat pour seulement 58 euros. Son prix est ridicule !

Son écran est doté de la technologie IPS et atteint 6,52 pouces avec une résolution HD +. Il abrite également un MediaTek Helio A22, qui arrive avec 3 Go de RAM. D’autre part, le terminal Redmi dispose d’une batterie de 5 000 mAh qui vous offrira des heures et des heures d’utilisation et une double caméra arrière.

MediaTek Helio A22

2 Go de RAM et 32 ​​Go de mémoire interne

Écran HD+ IPS de 6,52 pouces

Double caméra arrière

Batterie 5 000 mAh

Prise jack 3,5 mm et radio FM

Échelle Xiaomi

Échelle Xiaomi

La balance intelligente de Xiaomi fonctionne comme une balance normale, enfin presque. Vous pouvez le connecter à l’application Zepp Life de la firme chinoise et suivre votre poids. Si vous avez aussi un wearable comme le Smart Band 7, il combinera toutes les données pour que vous ayez une image globale de votre santé.

Xiaomi Mi Aspirateur Mini

Mon mini aspirateur

Léger, portable et facile à utiliser. Le mini-aspirateur de Xiaomi est tout ce dont vous avez besoin pour vous débarrasser de la saleté qui se coince entre les coussins du canapé, également avec celui de la voiture. Il pèse à peine un demi-kilo et a une puissance d’aspiration de 13 000 pascals, un chiffre étonnant pour un si petit appareil.

