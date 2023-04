WatchOS 10 va changer toute l’interface de l’Apple Watch

Appareil portable intelligent d’Apple, l’Apple Watch est l’une des montres intelligentes les plus populaires au monde. Sa popularité s’étend à presque tous les coins du monde. L’Apple Watch possède l’un des designs les plus uniques du segment des montres connectées. Par ailleurs, il est livré avec ses propres caractéristiques uniques ainsi que le logiciel concerné. La plupart des smartwatches que nous avons aujourd’hui fonctionnent sur WearOS de Google. L’Apple Watch, d’autre part, est livrée avec ses propres systèmes d’exploitation exclusifs qu’Apple appelle WatchOS.

Apple WatchOS est un système d’exploitation très fiable, fluide et stable. La société Cupertino travaille toujours à la mise à niveau de WatchOS et de ses fonctionnalités. La société le met également à jour avec de nouvelles fonctionnalités aussi fréquentes que pour tous les autres produits Apple.

Apple n’a pas changé l’interface de la montre depuis des années

Cependant, le fabricant d’iPhone est bien connu pour se concentrer sur les fonctionnalités et la sécurité plutôt que sur l’interface utilisateur. Apple n’apporte pas vraiment beaucoup de changements à l’interface utilisateur comme le font d’autres entreprises. L’Apple Watch se trouve être l’un des produits d’Apple qui n’a pas vu de changements dans son interface utilisateur depuis assez longtemps maintenant. Mais cela est enfin sur le point de changer.

Apple va changer l’interface d’Apple Watch avec WatchOS 10

Un nouveau rapport publié sur Twitter par Analyste941 suggère qu’Apple apportera quelques modifications à l’écran d’accueil de l’Apple Watch. Source affirme que la nouvelle interface utilisateur rendra la navigation sur l’Apple Watch beaucoup plus facile. Apple thématisera l’interface utilisateur pour qu’elle ressemble davantage au style Apple. Il viendra avec des fonctionnalités telles que des dossiers d’applications, tout comme ce que nous avons sur les iPhones et les iPads.

Une chose que la source n’a pas mentionnée est de savoir si Apple activera la nouvelle interface utilisateur par défaut ou en fera un choix secondaire. Ils n’ont pas donné plus de détails sur cette fuite, mais ils ont déclaré que plus de détails suivraient plus tard.

Mark Gurman de Bloomberg a également laissé un indice sur un sujet similaire. Dans sa newsletter, Gurman a déclaré que WatchOS 10 sera la plus grande mise à jour d’Apple depuis 2015. Il a mentionné que l’un des principaux points forts de WatchOS 10 sera une interface repensée.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine