Qu’est-ce que le leasing mobile : ce qu’il faut garder à l’esprit avant de louer un mobile

Le nouveau Samsung Galaxy S23 peut être à vous pour un certain montant par mois grâce aux services de leasing mobile

Dans cet article, nous allons vous expliquer ce qu’est le leasing mobile et quels avantages et inconvénients ce service présente. Et c’est que lorsque nous pensons à de nouveaux mobiles, nous ne gardons jamais à l’esprit qu’au lieu de les acheter, nous pouvons également les obtenir en version de location. Qu’est-ce qui vaut le plus, acheter ou louer un mobile ?

Qu’est-ce que le leasing mobile ?

Le leasing mobile est un service très similaire au leasing automobile : pour un abonnement mensuel spécifique, l’utilisateur a un accès complet à l’utilisation d’un produit, en l’occurrence un téléphone mobile. Grâce à ce service, par exemple, l’utilisateur peut sortir l’un des mobiles avec le meilleur rapport qualité-prix en 2023 et le changer, s’il le souhaite, tous les mois.

Avantages du leasing mobile

Pour certains utilisateurs, il peut être extrêmement intéressant de sortir un nouveau téléphone mobile chaque mois. Pouvoir accéder aux meilleurs téléphones haut de gamme de 2023 ou même au milieu de gamme de cette année pour un montant fixe, généralement abordable, est un régal pour les amateurs de technologie.

De cette façon, pouvoir accéder à la gamme premium de mobiles est relativement plus facile qu’à son achat. De plus, le service de location, tant que l’abonnement est payé, peut prendre en charge les éventuels défauts et défauts que peut avoir le terminal, même s’il n’est pas couvert par la garantie. Pour cela, vous devrez parfois payer le montant d’assurance supplémentaire.

Inconvénients du leasing mobile

Bien sûr, la location de mobile a ses inconvénients. Par exemple, vous devez être conscient que le téléphone ne vous appartiendra pas, à moins qu’il n’ait l’option d’achat. Cela dépendra de l’entreprise qui vous fournit le service de location.

De plus, on peut avoir l’impression qu’on gaspille de l’argent avec ce service », comme c’est le cas avec la location d’un logement. Cependant, il s’agit d’une évaluation très subjective et peut varier en fonction de l’utilisateur.

Et, comme pour tout service, il est très important que vous lisiez attentivement les petits caractères du contrat. Vous pouvez rencontrer des frais de retard pour le paiement de l’abonnement mensuel.

Comment fonctionne le leasing mobile ?

Si vous souhaitez louer un mobile, vous avez à votre disposition plusieurs services tels que Rentik, Grover ou Tecfys. Sans aucun doute, le premier est celui qui peut sonner le plus aujourd’hui, entre autres grâce à son alliance avec le store The Phone House. Voyons comment se déroule le processus de location mobile avec Rentik.

Pour louer un mobile chez Rentik il vous suffit de :

Entrez sur le site Rentik et choisissez le terminal que vous souhaitez. Par exemple, le Samsung Galaxy S23, modèle 128 Go, est désormais proposé en coque pour un prix mensuel de 49,5 euros par mois, et dans plusieurs coloris différents.* Ensuite, vous devez renseigner les informations demandées par l’entreprise et enfin, conclure avec le paiement de la redevance.

Chaque mois, le débit sera effectué sur votre compte avec la carte que vous avez fournie lors de votre inscription au service.

Si vous avez effectué la procédure dans un store Phone House, vous pouvez ramener chez vous le mobile choisi à ce moment précis. Cependant, si vous contractez en ligne, vous devez attendre environ 72 heures ouvrables (expédition dans la Péninsule). IMPORTANT : le contrat de location a une durée de 24 mois. Pendant ce temps, vous ne pourrez pas vous désabonner. Si vous le faites, vous devrez payer 50% des versements restants. C’est une information à prendre en compte lors du pari sur le service de location : vous vous engagez, pendant deux ans, à payer un montant mensuel pour avoir un téléphone portable à louer.

Si lors de la livraison le téléphone a subi une détérioration à l’usage, cela pourrait entraîner une pénalité.

À la fin de la période contractuelle, vous pouvez apporter votre téléphone portable dans n’importe quel store Phone House ou programmer une collecte à domicile.

N’oubliez pas que tous ces points correspondent au service Rentik. Nous recommandons au lecteur de naviguer sur Internet et de consulter les conditions d’autres services similaires afin qu’il puisse finalement décider lequel lui convient le mieux en fonction de ses besoins.

