7 astuces pour tirer le meilleur parti de Google Traduction

Nous vous apprenons tous les secrets que le traducteur Google garde pour le maîtriser parfaitement.

Google Traduction a des secrets que vous ne connaissez pas

Google translate fait sans aucun doute partie des meilleurs traducteurs en ligne du marché. Il a passé des années à nous soutenir dans les mots et les phrases que nous étouffons dans d’autres langues, il est donc devenu un allié indispensable pour beaucoup d’entre nous. Il existe des super-traducteurs qui sont actuellement en vogue, mais pour le commun des mortels, Google Translate reste le meilleur allié que vous puissiez avoir. Pour cette raison, nous allons vous apprendre les meilleures astuces pour tirer le meilleur parti et la productivité du traducteur Google.

Outre le site Web Google Translate lui-même, il existe également des applications disponibles pour Android et iOS.

Téléchargez « Google Traduction » sur Google Play Store

Téléchargez « Google Traduction » sur l’App Store

Cela dit, nous allons vous montrer quelles sont les meilleures astuces pour bien maîtriser le traducteur Google.

Comment utiliser Google Traduction hors ligne

Beaucoup de gens ne le savent pas, mais même s’ils voyagent à l’étranger et n’ont pas de données, ils peuvent toujours utiliser google translate hors ligne. Nous devons simplement télécharger le pack de langue qui nous intéresse et même si nous n’avons pas Internet, nous pouvons l’utiliser à la fois pour savoir ce qui se passe autour de nous et pour communiquer avec des personnes proches de nous. Voici la meilleure façon de procéder :

Accédez aux paramètres, dans le coin supérieur droit, où vous trouverez la photo de profil de votre utilisateur.

Entrez dans la section « Langues téléchargées ».

Il y aura tous les packs de langue que le traducteur Google a disponibles pour téléchargement.

Choisissez celui ou ceux qui vous intéressent et cliquez sur télécharger. Bientôt, vous l’aurez prêt à être utilisé hors ligne.

Comme vous le verrez, chaque pack de langue ne dépasse pas 50 ou 60 Mo, il ne prendra donc pas une quantité inabordable sur notre téléphone mobile.

Traduire le texte en surbrillance dans une image avec Google Traduction

Bien que cela puisse sembler quelque peu futuriste, c’est l’une des fonctions qui a été implémentée le plus longtemps. Nous devons simplement choisir la photo avec le texte que nous voulons traduire ou la prendre avec notre téléphone portable. Ainsi, sur notre mobile, il apparaîtra avec le texte entièrement traduit d’une manière qui semble pratiquement impossible, mais qui fonctionne parfaitement. Très utile aussi lorsque nous sommes à l’étranger. Comme d’habitude, le but du traducteur de Google est justement de nous faciliter la vie et de briser les barrières linguistiques.

Le processus de traduction des images est également très simple.

Choisissez la caméra dans l’application mobile.

Sélectionnez la langue de saisie et d’accueil.

Pointez sur ce que vous voulez traduire.

Cliquez sur traduire.

C’est fait, vous l’aurez fait.

Comment traduire un site web avec Google translate

Peut-être l’un des tours les plus anciens. Avec Google Traduction, nous pouvons traduire des pages Web entières. L’utilisation est très simple, nous devrons simplement mettre la langue d’origine de la page Web (ou Google lui-même la devinera automatiquement) puis la langue dans laquelle nous voulons la traduire. Une fois cela fait, un lien sera créé à travers lequel la page entièrement traduite apparaîtra. Un gagnant-gagnant absolu.

Utiliser Google Traduction comme dictionnaire

Vous le savez peut-être déjà, mais en plus d’être un traducteur très fiable, avec Google Traduction, nous pouvons aussi faire quelque chose de génial : avoir un dictionnaire à portée de main qui nous offre toutes sortes de définitions. De plus, non seulement cela s’arrête là, mais cela nous permet également d’avoir différents synonymes ou mots apparentés afin que nous n’ayons aucun problème lors de la recherche d’alternatives à un mot que nous utilisons trop.

Très utile car :

Cela nous permet d’utiliser le traducteur Google de manière plus ouverte, en apprenant de nouveaux mots et leur signification.

Augmenter le bagage culturel que nous avons.

Il nous offre des synonymes et d’autres fonctions.

Comment activer le mode conversation de Google translate

Si nous sommes à l’étranger, il est extrêmement utile de pouvoir communiquer avec des personnes qui ne parlent pas notre langue. De cette façon, nous pourrons utiliser la langue espagnole et faire traduire par l’application dans celle que nous avons demandée et vice versa, maintenant ainsi une conversation beaucoup plus fluide que si nous n’utilisions pas ce système. Le bouton est très visible au sein de l’application mobile, il est en bas et dit « Chat ». Si vous ne l’avez jamais fait auparavant, il vous demandera la permission d’utiliser le microphone.

Comment traduire tout le contenu à l’écran

C’est la fonction la plus utile que vous trouverez dans le traducteur Google car elle nous accompagnera et nous facilitera la vie d’une manière que d’autres applications ne sont pas en mesure de faire. En gros, cela nous permettra de traduire tout ce que nous avons à l’écran.

Pour l’activer, rendez-vous dans les paramètres de l’application mobile Google Traduction et accédez à la section « Appuyer pour traduire ». Une fois là-bas, activez les deux options, à la fois la balle flottante et « Toucher pour traduire ». De là, vous verrez qu’une « boule » apparaît sur notre écran et tout ce que nous toucherons sera traduit.

Il est très utile lorsque :

Nous l’utilisons lorsque nous communiquons via WhatsApp avec des utilisateurs qui ne parlent pas notre langue.

Nous utilisons constamment des pages Web ou des applications dans des langues qui ne sont pas les nôtres.

Nous devons accéder à des services qui ne sont pas dans notre langue d’origine.

Enregistrez vos traductions préférées

Il y a des phrases incroyablement récurrentes que nous devons consulter à de nombreuses reprises parce que nous ne nous souvenons pas exactement à quoi elles ressemblent ou parce que nous les utilisons pour communiquer avec les personnes qui nous entourent et qui ne parlent pas notre langue.

Son utilisation est très simple. Cliquez simplement sur « l’étoile » qui apparaît juste à côté de la traduction que vous avez faite et elle sera automatiquement enregistrée dans votre compte Google chaque fois que vous voudrez les consulter.

C’est utile si :

Nous voyageons dans un autre pays et nous utilisons toujours les mêmes phrases pour communiquer.

On veut gagner du temps sur une phrase qui nous étouffe et dont on ne se souvient jamais dans nos études.

Il nous permet de sauvegarder nos phrases préférées pour une raison précise.

