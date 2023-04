Si vous avez une Smart TV c’est l’application que vous devez installer sur votre mobile

Cette application est parfaite pour que vous puissiez envoyer les informations de votre mobile à la Smart TV sans problème.

La meilleure alternative si vous n’avez pas Chromecast

L’utilisation de Chromecast aujourd’hui est encore très actuelle. Ce n’est pas pour moins, car cela nous facilite grandement la vie lorsqu’il s’agit de transmettre nos documents, vidéos ou informations du mobile ou de l’ordinateur directement à la télévision. Pour cette raison, nous vous proposons aujourd’hui CastTV, une application qui a de très bonnes notes et qui est postulée comme l’une des applications chromecast les plus solides, car elle nous permet également d’utiliser d’autres protocoles comme nous le verrons plus tard.

CastTV : une application indispensable

Configurer Chromecast ou tout autre protocole n’est pas toujours aussi simple qu’il n’y paraît au premier abord. Il y a parfois des petits soucis, des incompatibilités d’un support à l’autre, etc. C’est ce que CastTV veut résoudre en étant compatible avec presque tous les supports existants aujourd’hui. Plus précisément avec les éléments suivants :

Chromecast

Téléviseur d’incendie

DLNA

Xbox

Roku

De cette façon, nous pouvons transmettre confortablement à notre console ou à tout appareil actuellement compatible. Simplement en étant sur le même réseau Wi-Fi, nous pouvons le faire sans aucun problème. Une fonction qui est certainement très utile si nous voulons donner à notre téléviseur une utilisation plus avancée qu’auparavant.

En bref, ce sont toutes les fonctions que nous pouvons utiliser avec CastTV, une alternative très intéressante à ChromeCast si notre téléviseur n’est pas compatible avec l’appareil Google. Il a les fonctions suivantes :

Caster sur Chromecast.

Diffusez le navigateur Web sur le téléviseur, afin que nous puissions profiter de nos chansons ou vidéos préférées directement sur le téléviseur.

Lecture locale de vidéos.

Envoyer des photos à la télévision.

Ajouter une file d’attente de lecture.

Lecture en mode aléatoire.

C’est vrai, si notre téléviseur intègre ChromeCast, cette application devient un peu moins utile, car nous n’aurons aucun problème à partager des choses depuis notre mobile. Si le problème est que nous n’avons pas ChromeCast, la vérité est que cela devient une application brutale qui nous permettra d’améliorer considérablement notre qualité de vie devant la télévision.

L’application est disponible en téléchargement entièrement gratuit via le Google Play Store. Avec plus d’un million de téléchargements, l’application conserve une note très positive de plus de quatre étoiles. Parmi les points faibles de l’application, les utilisateurs trouvent qu’il y a trop de publicités. Dans tous les cas, si nous aimons l’application, elle dispose d’une fonction premium pour les supprimer et débloquer d’autres types de fonctions dans notre application.

