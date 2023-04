Le renouvellement de la TV Box la plus populaire du marché est arrivé : la nouvelle Xiaomi TV Box S (2e génération) est désormais disponible dans le monde entier

Près d’un an s’est écoulé depuis que Xiaomi nous a présenté sa nouvelle Xiaomi Box 4S Max au niveau mondial, une TV Box vraiment intéressante dans chacune de ses sections, mais les modèles les plus basiques avaient encore un renouvellement en attente, et ce jour-là pour la fin est venue

Et c’est que la firme asiatique a discrètement présenté la deuxième génération de la Xiaomi TV Box S, un produit dont le prix officiel ou la date de disponibilité n’est pas encore connu, mais nous pouvons vous dire toutes ses caractéristiques grâce à son apparition sur le site Web mondial de la marque.

Fiche technique de la Xiaomi TV Box S (2e génération)

Xiaomi TV Box S (2e génération) Dimensions et poids 95,25 x 95,25 x 16,7 mm 142 grammes Processeur Quad Core Cortex-A55 Carte graphique Mali G31 MP2 RAM 2 Go stockage 8 Go résolution de sortie 4K (3840 x 2160 pixels) Système opératif Google TV connectivité 1xHDMI 2.1 1x USB2.0 Wi-Fi double bande 2,4 GHz/5 GHz Bluetooth 5.2 Sortie audio 3,5 mm autres Compatible Dolby Audio et DTS-HD Prend en charge Dolby Vision et HDR10+ Télécommande avec commande vocale Prix N / A

Un léger lifting interne qui améliore ses prestations

Si vous avez vu ses premières images officielles, vous aurez sûrement pensé qu’il s’agit de la même Xiaomi TV Box que nous connaissions jusqu’à présent et, en fait, cela ne change pratiquement rien par rapport à la Xiaomi Box 4S Max, y compris sa connectivité physique.

Là où nous allons trouver quelques changements par rapport à la première génération de la Xiaomi TV Box que nous avons rencontrée en 2018, c’est dans tout ce qui a à voir avec son intérieur. Nous avons maintenant un nouveau processeur quadricœur Cortex-A55 avec le GPU Mali G31 MP2, un matériel un peu plus puissant tout en conservant 2 Go de RAM et 8 Go de stockage.

D’autre part, la version du système d’exploitation Google TV a également été mise à jour vers la dernière version disponible, nous avons une prise HDMI 2.1 que nous n’avions pas dans le modèle précédent et elle prend même désormais en charge les nouvelles technologies d’image telles que Dolby Vision et HDR10+. Pour le reste, tout reste exactement le même, y compris sa télécommande avec commande vocale, qui intègre de nouveaux raccourcis vers certaines applications.

Prix ​​et disponibilité de la nouvelle Xiaomi TV Box S (2e génération)

Comme nous l’avons mentionné au début de l’article, la nouvelle Xiaomi TV Box S (2e génération) n’a toujours pas de date de sortie ni de prix final, donc la seule chose que nous pouvons confirmer est qu’elle atteindra le marché mondial le plus tôt possible. . . Nous vous tiendrons informés dès qu’il pourra être acheté en France mais, pour l’instant, nous devrons attendre.

Plus d’informations | Xiaomi Mondial

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :