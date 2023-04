Xiaomi Smart Band 8 vs Xiaomi Smart Band 7 : c’est tout ce qui a changé en un an

Le nouveau Xiaomi Smart Band 8 est une réalité, mais quelles nouveautés apporte-t-il par rapport à la génération précédente ?

Le Xiaomi Smart Band 7 à côté du Xiaomi Smart Band 8

La nouvelle génération de portables les plus vendus de Xiaomi est une réalité. La société basée à Pékin a présenté son Xiaomi Smart Band 8 au monde lors de son grand événement axé sur le matériel qui s’est tenu en Chine à la mi-avril, et il vise à nouveau à devenir l’un des produits les plus populaires de son catalogue. Bien que pour cela, il doit s’avérer être une option plus intéressante que le précédent Smart Band 7

Étant donné que peu de temps s’est écoulé entre l’arrivée du Smart Band 7 sur le marché et le lancement du Smart Band 8, il n’est pas trop clair si les changements apportés par le nouveau modèle sont suffisants. Par conséquent, pour dissiper les doutes, nous avons voulu comparer les deux bracelets à la recherche de leurs différences les plus importantes.

Deux conceptions similaires, avec une polyvalence supplémentaire pour le nouveau modèle

Le nouveau Smart Band 8 introduit des changements de conception qui sont petits, mais importants. À première vue, il est clair que nous parlons d’un bracelet de la série Smart Band, mais si nous nous penchons sur les modifications effectuées par Xiaomi, nous verrons qu’il est désormais possible d’utiliser le Smart Band 8 d’une autre manière que rien à voir avec un bracelet.

Grâce aux nouveaux types d’ancrage, il est possible d’utiliser le Smart Band 8 comme pendentif de cou, et même comme accessoire à attacher aux chaussures de sport, pouvant ainsi en tirer le meilleur parti dans les courses et autres activités.

De plus, Xiaomi a introduit de nouveaux types de bracelets avec différents styles et matériaux, qui n’étaient pas disponibles dans la génération précédente.

Au-delà de cela, le Xiaomi Smart Band 8 conserve le format du Smart Band 7, en plus de conserver une taille et un poids similaires.

Écran plus lisse avec luminosité automatique

Le Xiaomi Smart Band 7 lancé l’année dernière a été un grand pas en avant en termes de qualité d’affichage, y compris le panneau OLED le plus lumineux et le plus net jamais vu sur un bracelet d’entreprise.

Cette année, Xiaomi conserve la même diagonale, 1,62 pouces, ainsi que 326 pixels par pouce. Un panneau OLED couleur entièrement tactile continue également d’être utilisé.

L’une des principales innovations à cet égard est l’augmentation du taux de rafraîchissement, qui atteint désormais 60 hertz. Cependant, plus importante encore est l’arrivée de la luminosité automatique grâce à un capteur de lumière ambiante intégré au bracelet, qui n’obligera plus l’utilisateur à devoir modifier manuellement le niveau d’éclairage de la dalle. En ce sens, il convient de mentionner que le niveau de luminosité maximal atteint désormais 600 nits, 100 de plus que la version précédente.

Améliorations de la batterie pour une journée d’autonomie supplémentaire

L’année dernière, nous reprochions au Xiaomi Smart Band 7 d’offrir une autonomie médiocre, qui avec une utilisation normale atteignait à peine 10 jours d’utilisation, malgré le fait que Xiaomi indiquait dans la fiche technique du bracelet qu’il était capable d’atteindre 15 jours d’utilisation.

Nous devrons attendre de voir comment le Smart Band 8 se comporte à cet égard, mais pour commencer, Xiaomi a intégré une batterie de plus grande capacité, qui, selon Xiaomi, pourra atteindre 16 jours d’autonomie. De plus, une nouvelle technologie de charge rapide a été incluse accompagnée d’un chargeur renouvelé.

Les jeux arrivent au poignet

Le logiciel Smart Band 8 n’a guère changé en termes de fonctions ou d’interface. Cependant, Xiaomi a inclus des nouvelles intéressantes. Le plus frappant est la collection de jeux optimisés pour l’écran du bracelet, qui vous permettent de vous divertir avec des titres classiques comme 2048 ou une sorte de Flappy Bird.

La société assure que les jeux ont été développés pour offrir la meilleure expérience sur l’écran du bracelet quelle que soit sa taille. Pour le moment, oui, on ne sait pas si cette collection de jeux sera également disponible dans la version globale du bracelet, ou s’il s’agira d’un ajout exclusif au modèle chinois.

Nouvelles fonctionnalités santé et sport

Le Xiaomi Smart Band 8 ne s’est pas seulement amélioré en tant que complément : c’est aussi un meilleur moniteur d’activité. En plus d’offrir la possibilité d’enregistrer plus de 150 sports différents, le bracelet comprend également de nouvelles fonctions comme la possibilité de l’attacher à une paire de chaussures de sport pour suivre les courses et offrir des données plus précises comme la fréquence des foulées, leur longueur ou le temps de contact avec le sol, entre autres données.

De même, Xiaomi affirme avoir intégré de nouveaux capteurs qui permettent au bracelet d’analyser les mouvements de manière plus précise et efficace lors de la pratique de la boxe.

C’est tout ce qui a changé entre le Xiaomi Smart Band 7 et le Smart Band 8. Les différences sont notables, et en fait nous sommes peut-être confrontés à l’une des versions les plus intéressantes du bracelet ces dernières années. Maintenant, il ne reste plus qu’à voir quand il atterrira sur le marché mondial, et à quel prix.

