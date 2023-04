Le célèbre robot de cuisine LIDL est renouvelé avec de meilleures fonctionnalités et un prix révolutionnaire

LIDL a mis en vente une version actualisée de Monsieur Cuisine, le célèbre robot de cuisine de la marque Silvercrest.

Le nouveau robot de cuisine « Monsieur Cuisine » de LIDL est désormais plus puissant et dispose d’un écran plus grand

Après être revenue il y a un an et devenir l’un des produits les plus populaires du catalogue LIDL, la chaîne de supermarchés allemande a de nouveau mis en vente son robot de cuisine Monsieur Cuisine de la marque Silvercrest. Une version mise à jour avec des fonctionnalités plus avancées, s’ajoutant au catalogue croissant de produits électroniques de LIDL.

Il s’agit de la version la plus intelligente du célèbre robot, car elle comprend un écran entièrement tactile plus grand, une commande vocale, une fonction de liste de courses et de nombreux autres changements avec lesquels LIDL aspire à conquérir le marché français, une fois de plus. .

Monsieur Cuisine Smart : le robot de cuisine le plus intelligent de LIDL arrive en France

Silvercrest, la marque de LIDL responsable du développement de son électronique et petit électroménager, a mis à jour son produit phare avec plusieurs fonctionnalités. Pour commencer, il dispose d’un moteur plus puissant, avec 1050 W de puissance, et son écran fait désormais 8 pouces de diagonale.

De même, le robot propose désormais un catalogue avec plus de 600 recettes de cuisine et comprend des options telles qu’un planificateur hebdomadaire de plats, ainsi que la fonction qui vous permet de créer une liste de courses ou de contrôler le robot via des commandes vocales.

Ses capacités ont également été améliorées en matière de préparation des plats, en intégrant des fonctions d’émulsion, de fermentation ou de cuisson à basse température, qui s’ajoutent aux fonctions existantes de pétrissage, de cuisson à la vapeur, de friture, de cuisson des œufs, de battage et de purée. En ce sens, la température du robot est variable entre 37 et 130 degrés Celsius.

LIDL a annoncé l’arrivée de son nouveau robot dans les 650 stores que la chaîne possède dans toute la France. Les personnes qui souhaitent s’en procurer peuvent la réserver via l’application LIDL Plus ou l’acheter directement sur le site Web de LIDL. Le prix du robot est de 449,99 euros

