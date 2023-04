Pouvez-vous imaginer avoir la lampe Pixar sur votre bureau ? Xiaomi a rendu cela possible grâce à sa nouvelle lampe Xiaomi MIJIA Pipi

Il semblait que l’événement de présentation du Xiaomi 13 Ultra allait se fermer car ces types d’événements se ferment généralement, c’est-à-dire avec la présentation d’un nouvel appareil tel que le Xiaomi Sound Move mais non, il y avait une dernière surprise que personne n’était attendu.

La firme asiatique a surpris tous les utilisateurs de la marque avec le lancement de la nouvelle lampe Xiaomi MIJIA Pipi, une lampe intelligente avec un capteur de mouvement capable de reconnaître où elle doit concentrer son faisceau de lumière sans que nous ayons à la déplacer manuellement , une folie complète à admirer et à découvrir.

L’IA donne vie à une lampe d’une vie

Comme Xiaomi lui-même l’a commenté lors de la présentation, la société a chargé ses ingénieurs de mettre leur imagination en mouvement et de créer quelque chose d’unique, et ils l’ont fait. La nouvelle lampe Xiaomi MIJIA Pipi peut ressembler à une lampe de bureau normale, mais elle cache un mécanisme à l’intérieur qui la fait bouger automatiquement.

La magie vient grâce à la caméra interactive à intelligence artificielle qu’elle équipe avec la zone où se trouve sa lumière LED, un élément qui utilise un algorithme pour détecter les points clés de la main afin que nous puissions interagir avec elle sans même la toucher. En fait, nous pouvons faire des gestes pour l’allumer ou l’éteindre simplement en mettant notre main devant, sans avoir à appuyer sur aucun type de bouton.

De plus, grâce à ces gestes, nous pourrons régler la luminosité de la lumière et même configurer l’angle d’éclairage que nous voulons à notre goût, de sorte que la lampe se déplacera automatiquement en fonction de la zone où nous voulons qu’elle éclaire. Bref, une passe complète.

Mais si vous pensiez que tout est resté ici, vous vous trompez beaucoup. Ce produit peut être connecté à l’application Mi Home pour configurer son fonctionnement, mais il est également capable de reconnaître différentes ambiances d’utilisateurs pour adapter l’éclairage en fonction de ce qu’il juge approprié, une technologie pionnière dans sa catégorie et que l’on n’avait pas vu si bien. loin dans tout autre produit similaire.

Prix ​​et disponibilité de la nouvelle lampe Xiaomi MIJIA Pipi

La nouvelle lampe Xiaomi MIJIA Pipi est actuellement en période de financement participatif via la plateforme Xiaomi Youpin, elle ne peut donc être achetée qu’en Chine. Son prix officiel est de 499 yuans, environ 66 euros à changer et, du moins pour l’instant, on ne sait pas s’il finira par atteindre le marché mondial ou non, quelque chose que nous aimerions car c’est un produit extrêmement intéressant et brutal à un niveau technologique.

