Spotify ne fonctionne pas : la plateforme de musique en streaming subit une chute

Un crash subi par Spotify a laissé des millions de personnes sans accès à la plateforme musicale.

L’icône de Spotify, la première plateforme de musique en streaming au monde

Le service de musique en ligne, Spotify, semble connaître une panne de serveur qui a empêché des millions de personnes de différents pays du monde d’utiliser le service normalement. L’entreprise elle-même a signalé les problèmes et a assuré qu’elle travaillait déjà sur une solution.

Des utilisateurs du monde entier ont signalé ne pas pouvoir accéder à leurs comptes Spotify ou écouter de la musique en ligne. Le problème semble affecter toutes les plates-formes, y compris l’application mobile et la version de bureau. Dans certains cas, les utilisateurs ont vu l’application Spotify se déconnecter, sans aucun moyen de se reconnecter.

Les gestionnaires de compte Twitter de Spotify ont publié une brève déclaration reconnaissant la situation et ont déclaré que leurs ingénieurs travaillaient déjà sur une solution. Cependant, il n’a pas été confirmé combien de temps il faudra pour corriger le bug qui affecte les utilisateurs du monde entier.

Quelque chose ne va pas, et nous y réfléchissons. Merci pour vos rapports ! — Statut Spotify (@SpotifyStatus) 19 avril 2023

Les utilisateurs de Spotify ont commencé à se plaindre des problèmes via des services tels que Twitter ou Downdetector, déclarant qu’ils ne sont pas en mesure de rechercher ou d’accéder à leurs listes de lecture.

Au fur et à mesure que la situation évolue, Spotify devrait fournir plus d’informations sur la cause de l’interruption de service et le temps qu’il faudra pour y remédier. Très probablement, la plate-forme reviendra à un fonctionnement normal dans les prochaines heures. En attendant, il peut être judicieux d’opter pour d’autres applications pour écouter de la musique en ligne ou recourir à la méthode classique et télécharger la musique pour pouvoir l’écouter à tout moment et sans dépendre de Spotify.



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :