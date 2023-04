Instagram annonce le changement que tout le monde attendait (et qui pourrait mettre fin à Linktree)

Désormais, il ne sera plus nécessaire de recourir à des services tiers pour pouvoir mettre plusieurs liens sur votre profil Instagram.

La nouvelle option Instagram qui vous permet de mettre jusqu’à cinq liens différents dans le profil de l’utilisateur

Avec un simple changement (qui, pour être honnête, aurait dû arriver il y a longtemps), Instagram vient de mettre en échec chacune des applications et des outils qui permettaient de créer des liens vers différents sites Web à partir du profil Instagram des utilisateurs. . Des outils comme Linktree, avec plus de 40 millions d’utilisateurs mondiaux et une valorisation de plus de 1 000 millions d’euros, ont vu leur raison d’être s’évanouir avec une simple mise à jour du réseau social.

Mark Zuckerberg lui-même a été chargé d’annoncer que, désormais, les utilisateurs d’Instagram auront la possibilité de placer jusqu’à cinq liens différents sur leurs profils Instagram, éliminant ainsi le besoin de recourir à des services tiers tels que Linktree, Beacons et d’autres outils « link in bio » qui avaient gagné en popularité ces dernières années.

Le changement est logique et prévisible, compte tenu du fait qu’il s’agissait de l’une des principales demandes des créateurs qui habitent le réseau social. A tel point que Meta elle-même avait vu la nécessité d’utiliser des outils tiers pour pouvoir publier divers liens sur son profil, comme l’ont souligné les responsables de Linktree sur leur profil Twitter :

Une fois disponible (ce qui arrivera bientôt pour tous les comptes Instagram), les utilisateurs pourront ajouter jusqu’à cinq liens dans leur profil, simplement en touchant le bouton « Modifier le profil », puis l’option « Liens ». Une fois là-bas, il sera possible de choisir les différents liens qui doivent apparaître dans le profil, ainsi que l’ordre dans lequel ils seront affichés.

Il ne fait aucun doute que ce changement constitue une menace majeure pour l’industrie des services « link in bio » qui a été généré par nécessité au cours des dernières années, et obligera les entreprises à changer de stratégie si elles veulent rester pertinentes. En ce sens, de Linktree ils se disent engagés avec l’idée d’offrir aux créateurs des fonctionnalités utiles qui ne sont pas disponibles dans Meta, notamment des outils d’analyse, un nombre illimité de liens et d’autres avantages.



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :