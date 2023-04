Un Furby semble être un compagnon idéal pour les plus petits, mais branché sur une IA il est prêt à tout en finir

Ce Furby veut gouverner le monde et une IA l’aide

Comme s’il s’agissait du Seigneur des Ténèbres, un Furby s’est connecté à ChatGPT et compte désormais conquérir le monde entier. Ainsi, nous avons déjà deux IA créées dans le but de détruire le monde. Bien qu’avec humour, de nombreux utilisateurs veulent évoquer la possibilité que le monde soit enfin conquis par une IA. De cette façon, nous devrions oublier les professions qui vont disparaître, car nous devrons bientôt rejoindre la rébellion de John Connor contre Skynet. Cette fois, il est temps de parler d’une autre histoire très curieuse dans laquelle un programmeur a connecté un Furby à ChatGPT et a maintenant l’intention de dominer le monde.

L’histoire, comment pourrait-il en être autrement, implique également l’IA du moment. Créé par OpenAI, ChatGPT-4 est devenu une véritable machine à buzz, pour le meilleur comme pour le pire. S’il est vrai qu’il a de plus en plus de détracteurs, il a aussi de son côté un grand nombre d’utilisateurs (des millions) qui l’utilisent chaque jour. Pour cette raison, c’est l’un des sujets les plus controversés et les plus suivis du moment.

Furbys et domination du monde

Ceux d’entre nous qui ont grandi dans les années 90 et au début des années 2000 sont incapables d’oublier les Furbys. Comme s’il s’agissait de « Gizmo » -le protagoniste de Gremlins-, nous avions affaire à un jouet « intelligent » auquel nous pourrions apprendre à parler et qui pourrait apprendre à faire divers tours très amusants pour la robotique à l’époque. Il dormait, il avait des nécessités de base et il était incroyablement amusant. Ainsi, il est normal qu’il soit toujours commercialisé et que beaucoup se consacrent à collectionner ces jouets Hasbro.

Cependant, dans le cas de Jessica Card, elle l’a portée à un nouveau niveau comme on peut le voir dans la vidéo qu’elle a elle-même partagée. La vidéo a plus de deux millions de vues donc heureusement l’humanité a été prévenue.

j’ai connecté chatgpt à un furby et je pense que cela pourrait être le début de quelque chose de mauvais pour l’humanité pic.twitter.com/jximZe2qeG – carte jessica (@jessicard) 2 avril 2023

Le programmeur Carte Jessica Vous avez connecté votre Furby à ChatGPT et demandé si les furbies prévoyaient de dominer l’humanité. La question, à l’origine totalement humoristique, devient quelque peu trouble avant la réponse du jouet. En gros, dans la vidéo, vous pouvez expliquer qu’ils ont l’intention de conquérir le monde.

J’ai connecté un Furby à ChatGPT et je pense que c’est peut-être le début de quelque chose de mauvais pour l’Humanité

Comment voulez-vous conquérir le monde ? Très « simple », par infiltration ils pourront s’emparer de la volonté du peuple jusqu’à ce qu’il soit trop tard. Ensuite, grâce à la technologie, ils pourront dominer l’humanité et l’enchaîner à un monde de ténèbres dominé par la tyrannie Furby. Au moment où nous réaliserions ce plan, il serait déjà trop tard car la domination de l’humanité aurait été achevée.

Il est clair qu’il s’agit d’une réponse totalement spéculative de ChatGPT. Mais c’est très drôle de voir un Furby avec sa voix adorable dire quels sont ses plans pour finir par nous dominer tous.



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :