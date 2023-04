Le Xiaomi 13 Ultra est le mobile parfait ligne par ligne : les cinq choses que j’aime le plus chez lui

Après une attente qui pour beaucoup a été un peu longue, le nouveau Xiaomi 13 Ultra a été présenté en Chine démontrant ce dont la firme asiatique est capable aujourd’hui puisque, comme vous le savez, Xiaomi a mis toute la viande à la broche sur ce smartphone.

En fait, ce smartphone est superlatif dans chacune des sections dans lesquelles un téléphone portable peut briller aujourd’hui. Pour cette raison, nous allons vous dire dans cet article quels sont les cinq points qui nous ont le plus plu afin d’avoir une idée de ce qui est probablement le meilleur téléphone Android aujourd’hui.

L’excellence du design portée au plus haut niveau

Ce n’est pas un Xiaomi 13 Pro premium, c’est tout autre chose. La société a voulu faire passer le 13 Ultra au niveau supérieur, en pensant beaucoup plus à offrir une expérience de caméra sur un smartphone au-dessus de l’esthétique traditionnelle.

En fait, pour souligner cette idée, Xiaomi a lancé un pack d’accessoires limité à certaines unités qui comprend différents ajouts au téléphone qui amélioreront notre expérience photographique grâce à la polyvalence et au confort qu’ils offrent.

Parmi eux, on peut trouver un boîtier avec un déclencheur à distance via bluetooth qui nous rappelle un appareil photo Leica, une poignée que l’on peut attacher pour avoir une meilleure prise en main, une corde pour pouvoir le tenir à notre poignet et même différents filtres qui fonctionnent avec un fil et que nous pouvons placer devant les lentilles pour obtenir de meilleurs résultats.

Mais tout ne s’arrête pas là, car le terminal lui-même a également un design exquis. Xiaomi a décidé d’incorporer un revêtement antibactérien avec la technologie silicone nanotech sur son dos, ce qui améliorera considérablement la prise en main du téléphone et sa résistance à la saleté, une solution extrêmement belle et utile au quotidien.

Le matériel que nous attendions, mais un peu plus loin

Il est vrai qu’il n’y avait pas beaucoup de doutes sur le fait que Xiaomi allait choisir le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 comme cerveau principal de cet appareil, mais sachez que nous avons également différentes versions disponibles qui vont jusqu’à 16 Go de RAM LPDDR5X et 1 To de stockage UFS 4.0. , éléments qui complètent un matériel de première classe.

De plus, toute cette puissance doit être alimentée comme elle le mérite, et la marque a décidé d’inclure une batterie plus que généreuse de 5 000 mAh accompagnée de technologies de charge rapide jusqu’à 90 W via câble et 50 W sans fil. Par conséquent, atteindre la fin de la journée avec ce mobile ne sera pas une utopie, et cela dans le haut de gamme est apprécié.

Les fichiers volumineux ont besoin de vitesses de transfert élevées, et pour cela, il existe USB-C 3.2

Si ce téléphone se démarque par quelque chose, c’est pour ses appareils photo et les options infinies qu’il offre en termes de résolutions d’enregistrement, atteignant un maximum de 8K, différents formats de photographie avec des fichiers RAW assez volumineux, etc. Tout cela indique que nous allons remplir assez rapidement la mémoire mobile, nous avons donc besoin d’une clé USB à la hauteur de la tâche et capable de transférer ces fichiers à grande vitesse.

USB-C 3.2 a été la solution que Xiaomi a choisie, et c’est une bonne solution. Pour que vous puissiez vous faire une idée, cette technologie est capable d’offrir des vitesses de transfert allant jusqu’à 20 Gbps, donc envoyer des fichiers vers notre PC ou appareil compatible ne va pas être une tâche fastidieuse ou prolongée, loin de là.

L’écran le plus lumineux du marché

Bien que vous puissiez penser, non, ce n’est pas le même écran que le Xiaomi 13 Pro.En fait, ce qui est curieux, c’est que les deux panneaux ont exactement la même taille de 6,73 pouces et la même résolution de 120 Hz, mais ce nouveau Xiaomi 13 Ultra équipe une dalle développée par TCL qui offre une amélioration très importante.

Et cette amélioration est liée à la luminosité maximale qu’il est capable d’atteindre. Si vous vous en souvenez, le modèle Pro pourrait atteindre jusqu’à 1 900 nits, un chiffre qui est loin des 2 600 nits que l’Ultra peut atteindre. En fait, c’est la luminosité maximale la plus élevée que l’on trouve dans le monde des smartphones donc, comme vous pouvez l’imaginer, c’est l’un des meilleurs écrans de tout le marché sinon le meilleur.

Cerise sur le gâteau : les meilleurs appareils photo sur mobile Android

Nous ne voulons pas vous ennuyer en comptant chacune des spécifications des caméras de ce Xiaomi 13 Ultra, mais elles méritent bien une mention comme la meilleure configuration que nous ayons sur le marché aujourd’hui.

Et nous ne disons pas cela uniquement à cause du capteur principal d’un pouce Sony IMX989 de 50 MP et de son ouverture variable qui va de f/1.9 à f/4.0, mais nous devons également mettre en évidence les trois autres capteurs Sony IMX858 de 50 MP que le téléphone équipe , une configuration que nous n’avions pas vue jusqu’à présent et qui est la meilleure qu’un téléphone mobile puisse avoir.

En fait, chacun de ces capteurs a une fonction différente, puisque l’un est équipé d’un objectif ultra grand angle de 122° et les deux autres sont des téléobjectifs équivalents respectivement à 75 et 120 mm, donc obtenir de très bonnes photos dans presque toutes les situations sera une part de gateau.

En fait, Xiaomi a souligné dans la présentation l’excellent travail qu’ils avaient fait avec Leica dans ce sens, non seulement en termes de traitement des couleurs ou de développement de leurs objectifs, mais aussi en fournissant des fichiers assez volumineux mais avec des limites de taille très élevées. édition grâce à la quantité d’informations qu’ils abritent à l’intérieur.

