La Xiaomi TV Box S 2nd Gen est officielle : c’est le nouveau décodeur 4K haut de gamme de la firme

Xiaomi TV Box S 4K 2e génération, la nouvelle Xiaomi TV Box

Ces jours-ci sont vraiment intenses au sein de Xiaomi, puisque, en plus de présenter son nouveau fleuron, le Xiaomi 13 Ultra, le géant chinois en a également profité pour lancer d’autres appareils comme la Xiaomi Mijia Pipi Desk Lamp, une lampe intelligente qui reconnaît vos gestes et suit vos mouvements.

Eh bien, un autre des produits récemment annoncés par Xiaomi est la TV Box S 4K 2nd Gen, un nouveau décodeur 4K haut de gamme fourni avec Google TV.

Xiaomi TV Box S 4K 2nd Gen : toutes les infos

Xiaomi vient d’annoncer à l’échelle mondiale via son site officiel la TV Box S 4K 2nd Gen, un nouveau décodeur qui se distingue par un processeur à 4 cœurs qui utilise des cœurs Cortex-A55 dont le modèle exact n’a pas été révélé, avec 2 Go de RAM et 8 Go de stockage interne et avec sortie 4K avec Dolby Vision HDR et HDR10+.

Au niveau de la connectique, la Xiaomi TV Box S 4K 2nd Gen dispose du double Wi-Fi et Bluetooth 5.3 et, comme le reste des TV Box de la marque, elle ne dispose que de 4 ports à l’arrière : un port HDMI 2.1, un port USB 2.0 , une prise casque de 3,5 millimètres pour les écouteurs filaires et un connecteur de chargeur.

De même, la nouvelle Xiaomi TV Box lance également une télécommande renouvelée qui, en plus des boutons d’accès direct à la liste des applications, Netflix, Amazon Prime Video et YouTube, comprend un bouton Google Assistant en haut et un autre pour accéder à Xiaomi TV+ juste à côté du bouton « Retour ». Bien sûr, le contrôle de la Xiaomi TV Box S 4K 2nd Gen continue de fonctionner via Bluetooth et dispose également d’un capteur infrarouge.

Mais la principale nouveauté de la nouvelle Xiaomi TV Box 4K ne se trouve pas dans son matériel, puisque la Xiaomi TV Box S 4K 2nd Gen est livrée avec Google TV comme système d’exploitation, la nouvelle version du logiciel Google pour les téléviseurs et les décodeurs.

Pour le moment, Xiaomi n’a pas confirmé la disponibilité ni le prix de la Xiaomi TV Box S 4K 2nd Gen, mais il est prévu que cette nouvelle TV Box soit commercialisée dans le monde entier pour un prix similaire ou légèrement supérieur à son prédécesseur, qui mis en vente pour environ 60 euros.

