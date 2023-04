Le nouveau brevet de Xiaomi montre à quoi ressemblerait un écran intégré au pare-brise de votre voiture électrique

Nous avons passé plusieurs semaines au cours desquelles le silence autour de la voiture électrique Xiaomi a été le protagoniste. Jusqu’à présent, on a peu entendu parler de l’avancement du gigantesque projet de véhicule électrique de l’entreprise. Un nouveau brevet apporte plus de détails sur sa conception possible.

La Xiaomi Mi Car ou Xiaomi MS11, deux des noms possibles pour cette nouvelle voiture, vient de déposer un brevet qui montre un appareil similaire à un projecteur qui émettrait du contenu directement sur la vitre avant, évitant ainsi au conducteur d’avoir à baisser les yeux

L’avenir de la voiture électrique de Xiaomi

Le brevet a été déposé en Chine, et selon l’image, on peut savoir comment fonctionne l’écran sur lequel Xiaomi travaillerait, et qu’il pourrait bien avoir l’intention de placer dans sa voiture électrique, dont le développement se déroule comme prévu pour commencer la production en pâte même cette année.

Le système breveté dispose d’un émetteur d’images, une sorte de projecteur à l’intérieur du véhicule, dans le cadre inférieur de la vitre avant. Pour que nous nous comprenions, à partir de Gizmochina, ils le simplifient comme suit : ce serait comme avoir une télévision transparente sur le pare-brise de la voiture.

De cette façon, Xiaomi disposerait d’un système qui permettrait au conducteur de visualiser des données telles que l’itinéraire, la vitesse, l’état de la batterie de la voiture… sans avoir à baisser les yeux, comme d’habitude, puisque la plupart des véhicules disposent désormais d’un compteur de vitesse numérique.

Il faut tenir compte du fait qu’il s’agit d’un brevet et que, en tant que tel, il ne se concrétise pas toujours. Xiaomi teste peut-être actuellement ce type d’écran intégré au pare-brise de sa première et prochaine voiture électrique, mais il est possible que nous ne voyions pas ce système lorsque le Xiaomi MS11 débarquera dans les rues.

Dans tous les cas, recevoir de nouvelles nouvelles sur la voiture électrique de Xiaomi et son développement est toujours un plat de bon goût, et nous serons attentifs aux mouvements de l’entreprise à cet égard, car il est très probable que dans les mois à venir, nous saurons plus de détails sur sa conception.

source | gizmochina

