Baisse de prix colossale pour ce mobile : Android 13, écran 120 Hz et appareil photo 108 MP

Il tombe à nouveau, mais dans sa version supérieure, jusqu’à un prix que nous n’avons jamais vu auparavant.

Il s’agit d’un smartphone de milieu de gamme très fin et puissant, doté d’un appareil photo haute résolution et d’une très bonne batterie.

Vous recherchez un smartphone avec des performances exceptionnelles, un appareil photo puissant et un stockage impressionnant ? Cet appareil mobile est conçu pour ceux qui veulent avoir le meilleur de la technologie entre leurs mains. Avec le coupon ESFUN45, vous pouvez acheter le POCO X5 Pro 5G pour seulement 304 euros sur AliExpress, une belle remise par rapport à son prix officiel de 399,99 euros. Courez, car les unités volent.

POCO X5 Pro 5G est un smartphone complet avec une foule de fonctionnalités impressionnantes. Avec ses performances brutales, son stockage massif, son écran fantastique et son appareil photo puissant, il ne fait aucun doute qu’il s’agit d’une excellente option pour ceux qui recherchent le meilleur de la technologie. Et si vous voulez regarder Amazon, vous-même, car son prix est de 399,90 euros.

POCO X5 Pro 5G (8/256 Go)

Achetez le meilleur POCO pas cher à un prix historique

La première chose qui se démarque est son impressionnant panneau Amoled de 6,67 pouces avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Avec cet écran, vous pouvez profiter d’images nettes et fluides, tout en étant compatible avec HDR10 et Dolby Vision. Son corps en plastique de 7,9 mm d’épaisseur et son poids de 181 grammes avec une résistance IP53 à la poussière et à l’eau en font un appareil très maniable, résistant et durable.

En termes de performances, le POCO X5 Pro 5G est doté d’un processeur Snapdragon 778G de 6 nm et de 8 Go de RAM LPDDR4X, ce qui le rend idéal pour les jeux et applications exigeants. Et avec sa récente mise à jour vers Android 13, vous aurez accès aux dernières fonctionnalités et améliorations du système d’exploitation. Le matériel dans son ensemble parvient à dépasser 535 000 points dans le test Antutu, nous sommes donc confrontés à l’un des mobiles de milieu de gamme avec la puissance brute la plus élevée.

Si vous aimez prendre des photos, le POCO X5 Pro 5G possède une triple caméra arrière avec un capteur Samsung de 108 MP, un grand angle de 8 MP avec une amplitude de 120° et un objectif macro de 2 MP. L’enregistrement vidéo en 4K à 60 ips est garanti. De plus, sa caméra frontale est un objectif Omnivision de 16 MP pour des selfies impressionnants. Et si vous êtes un amateur de batterie, le POCO X5 Pro 5G dispose d’une batterie de 5000 mAh avec une charge rapide de 67 W, ce qui indique que vous pouvez l’utiliser toute la journée (et plus) sans vous soucier de manquer de batterie.

POCO X5 Pro 5G (8/256 Go)

Enfin, en termes de connectivité, le POCO X5 Pro 5G a tout ce dont vous avez besoin : 5G, NFC, port casque, infrarouge, Bluetooth 5.2, WiFi 6, GPS et Dual SIM. Bien sûr, pour 304 euros c’est une aubaine à ne pas manquer. Que vous recherchiez un nouveau mobile maintenant et que vous ne vouliez pas dépenser beaucoup d’argent, ou que vous cherchiez à offrir une technologie durable, ce POCO X5 Pro 5G est une option plus que recommandée et abordable.

Cet article propose de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez la chaîne de bonnes affaires Netcost-security.fr pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :