L’un des meilleurs enregistreurs vocaux pour Android peut être téléchargé gratuitement pendant quelques heures

Si vous vous dépêchez, vous pouvez obtenir Tape-a-Talk Pro Voice Recorder avec une réduction de 100% sur son prix officiel, qui est de 4,79 euros.

Tape-a-Talk Pro Voice Recorder est gratuit pour une durée limitée, profitez-en !

Dans le Google Play Store, vous pouvez trouver une grande variété d’applications de toutes sortes, gratuites et payantes, mais de temps en temps, les développeurs de certaines applications payantes proposent leurs créations gratuitement pendant une période limitée afin que les utilisateurs puissent les utiliser.essayez sans engagement.

Aujourd’hui est l’un de ces jours, car si vous cherchez depuis longtemps une bonne application pour enregistrer de l’audio pour un podcast ou d’autres tâches, vous êtes au bon endroit, car nous allons vous dire comment vous pouvez en obtenir une des meilleurs enregistreurs vocaux pour Android sans payer pas un centime.

Tape-a-Talk Pro Voice Recorder est gratuit aujourd’hui seulement

Tape-a-Talk Pro Voice Recorder est l’un des enregistreurs vocaux les plus populaires sur Google Play, avec plus de 100 000 téléchargements et une note Google Store moyenne de 4,3 sur 5 basée sur près de 2 000 avis des utilisateurs.

Tape-a-Talk Pro Voice Recorder est une application qui vous permet d’enregistrer n’importe quel son en haute qualité et de manière très simple, car il vous suffit d’ouvrir l’application et de cliquer sur l’icône d’enregistrement qui apparaît dans le coin inférieur gauche pour l’enregistrement pour démarrer.

Lorsque vous démarrez un enregistrement, vous verrez que les boutons de pause et d’arrêt situés dans la barre inférieure de l’application deviennent bleus pour indiquer qu’ils sont actifs et que vous pouvez maintenant les utiliser.

Lorsque vous enregistrez des audios, ils sont stockés sur l’écran principal de l’application et si vous appuyez longuement sur l’un d’eux, un menu s’affichera qui vous permettra de renommer l’enregistrement, de le partager avec vos amis via n’importe quelle application, de le définir comme sonnerie, découpez-le ou supprimez-le, entre autres options.

De plus, Tape-a-Talk Pro Voice Recorder vous permet de sauvegarder automatiquement tous les enregistrements sur les principaux services de stockage en nuage tels que Dropbox, Box, Google Drive ou OneDrive.

Normalement, Tape-a-Talk Pro Voice Recorder est au prix de 4,79 euros, mais pendant les prochaines heures, cette application peut être à vous gratuitement. Cette application est compatible avec tous les appareils exécutant Android 6.0 ou version ultérieure, est sans publicité et ne comporte aucun achat intégré.

Google Play Store | Enregistreur vocal Tape-a-Talk Pro (Gratuit 4,79 euros)

