Samsung récupère le «numéro un» mais Apple a des raisons de célébrer

Bien que le marché de la téléphonie mobile connaisse son pire moment de la dernière décennie, il y a un fabricant qui a raison de sourire à son siège de Cupertino, et c’est qu’Apple est la seule marque qui échappe à la récession en s’étant offert le luxe de se surpasser momentanément à Samsung comme la première force mondiale, en plus d’être parmi les favoris des utilisateurs en matière de téléphones portables pliants sans même avoir à nous présenter un iPhone avec une charnière.

L’avantage à Apple n’a pas duré longtemps, oui, car d’après ce que nous ont dit les confrères de SamMobile, il semblerait que le géant sud-coréen ait une nouvelle fois été le premier fer de lance du secteur mobile au T1 2023, ou du moins c’est ce que disent les experts, données des experts de Canalys.

Quoi qu’il en soit, Apple a aussi des raisons de se réjouir plus qu’il n’en faut, et c’est que le constructeur californien s’améliore en fait toujours au quatrième trimestre en raison du lancement de son iPhone, et aussi il n’avait jamais été aussi proche de Samsung dans un premier trimestre sachant qui, en effet, correspond au début de l’année lorsque la firme basée à Séoul présente ses nouvelles itérations du Galaxy S.

Apple profite du lancement de l’iPhone 14 au T4 2022, et Samsung récupère du terrain au T1 2023 avec le succès de son Galaxy S23. Le problème? Qu’Apple n’avait jamais été aussi proche dans un premier trimestre.

Samsung revient sur la première marche du podium mobile avec une part de 22%

Bien que ce ne soit pas une bonne période pour Samsung Electronics dans son ensemble, en partie parce que l’activité des semi-conducteurs a chuté de manière drastique, il semble que les téléphones mobiles continuent de tirer le train en Corée du Sud au cours d’un premier trimestre 2023 très important, où Samsung a réussi à reprendre le dessus. sceptre de l’industrie mobile.

Sa part de marché a été de 22% sur ce premier trimestre de parcours, avec un énorme succès du Galaxy S23 qui a fini par convaincre les utilisateurs, évoluant de manière sobre mais améliorant ses chiffres de vente de 70% par rapport au Galaxy S22 sortant.

Rappelons, oui, que la comparaison sur un an continue de faire rougir Samsung, puisqu’au T1 2022 sa part était de 24%, signant une perte sur un an de 2 points de pourcentage.

Apple est le grand bénéficiaire, puisqu’au quatrième trimestre 2022, il a déjà dépassé Samsung dans la vague de son iPhone 14, et dans un premier trimestre, il n’avait jamais été aussi proche, signant une part de marché de 21% et étant la marque la plus rentable à l’extérieur grâce à ses marges bénéficiaires plus contrôlées et plus élevées.

Xiaomi est le troisième des ventes mondiales avec une part de 11 %, tandis que OPPO reste avec 10 % en comptant ses sociétés satellites, Realme et OnePlus, dans ses résultats.

Samsung et Apple vont continuer à se battre dans les trimestres à venir, les fabricants chinois prenant du retard : Xiaomi troisième, OPPO (avec realme et OnePlus) quatrième, et vivo est déjà cinquième.

Vivo surprend également et avance à la cinquième position, étant le fabricant le plus irrévérencieux et celui qui essaie le plus en ce moment, héritant du rôle que LG avait en tant que fabricant audacieux, celui qui en veut plus, qu’il réussisse ou non après coup. en termes de résultats. . Cela doit aussi être valorisé.

Et en parlant de ventes dans l’industrie, les résultats conjoints sont encore assez négatifs, restant sous la barre des 300 millions d’unités, ce qui montre clairement que la récession se poursuit et que les ventes ne se sont pas redressées, en particulier dans les gammes moyennes et économiques, qui dans le fin sont ceux qui pèsent le plus sur les résultats de toute la plateforme Android.

Les experts de Canalys disent que le marché va se stabiliser au troisième trimestre 2023, alors qu’à la fin de cette année il devrait retrouver les chiffres d’antan pour une année 2024 plus rose… On verra bien !

