Le nouveau brevet de Xiaomi pourrait révolutionner le monde automobile

Xiaomi a la grande évolution du HUD (affichage tête haute) de nos voitures en cours, avec un écran transparent qui sera intégré au pare-brise lui-même.

Esquisse du brevet approuvé en Chine pour la « Xiaomi Car ».

Xiaomi réfléchit depuis un certain temps aux voitures du futur, électrifiées et aussi technologiques que possible, qui dans leur cas sortiront en Chine avec un Xiaomi MS11 que nous avons déjà pu voir dans des croquis divulgués, et cela devrait être en concession en 2024 avec un prix attractif d’environ 40 000 euros.

Pour parfaire ce développement, Xiaomi a créé plusieurs filiales dont la principale référence est Xiaomi Automobile Co.Ltd., même si en réalité ce n’est pas cette marque qui est la star du brevet qui nous a amené ici, et qui fait référence à un « Auto (utilisation pratique) » avec une technologie qui vise à révolutionner notre interaction avec le véhicule lui-même.

Comme nous l’ont dit les amis de GizmoChina, à la suite d’un reportage d’IT Home, le 11 avril 2023, les autorités chinoises de réglementation de la propriété intellectuelle ont accordé à Xiaomi un brevet pour la « Xiaomi Car » qui détaille une fonctionnalité assez impressionnante autour d’un pare-brise interactif , qui aurait un écran transparent intégré dans le verre comme une évolution logique du HUD (head-up-display).

La technologie n’est pas nouvelle, Xiaomi elle-même nous a déjà montré des téléviseurs transparents dans le passé, mais appliquée à un véhicule, elle semble aussi futuriste qu’impressionnante à conduire avec une sorte de réalité augmentée qui nous montrera les principaux paramètres directement sur le pare-brise verre, sans que nous ayons à détourner notre regard dans tous les cas.

En effet, des détails tels que la vitesse, les kilomètres parcourus, la consommation, l’autonomie et d’autres paramètres pourraient être affichés sur cet écran transparent, ajoutant des instructions de navigation de manière beaucoup plus intuitive puisqu’elles sont directement imprimées sur le « Monde réel ».

Xiaomi veut révolutionner l’interaction avec nos voitures, et pour cela il entend nous présenter le HUD du futur transformé en un écran transparent complet qui offrira une sorte de réalité augmentée directement sur le pare-brise.

Non seulement cela, et selon des sources chinoises, des informations du smartphone seraient également ajoutées, telles que des notifications, des appels entrants ou des messages, que la voiture pourra nous lire afin que nous puissions garder toute notre attention et nos 5 sens. sur la route en évitant les imprudences dangereuses au volant.

Il ne semble pas avoir échappé à Xiaomi que c’est précisément la grande technologie qui manque à tout le monde dans les Tesla Model 3 et Model Y, puisque ces véhicules de la firme nord-américaine intègrent toutes leurs fonctionnalités sur un écran central sans proposer aucun type de tête- up -affichage qui affiche les informations les plus élémentaires imprimées dans une position plus confortable pour la vue.

Il ne reste plus qu’à attendre l’annonce officielle de la première voiture de Xiaomi, qui devrait avoir lieu dans le courant de 2023 en vue d’une date de lancement pour l’année prochaine. Pas en vain, Lu Weibing a reconnu que le développement de l’hypothétique Xiaomi MS11 avance plus vite que les plans initiaux de l’entreprise, Lei Jun lui-même affirmant qu’ils « dépassent les attentes » en ce qui concerne le maintien de la feuille de route pour le lancement de ce premier Xiaomi EV.

