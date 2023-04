Phrases à flirter, phrases drôles, phrases poétiques, toutes ont leur place dans ces recommandations de phrases issues de notes Instagram.

Ce sont les meilleures phrases à mettre dans les notes Instagram

Instagram est un récif incroyable. Non seulement cela nous permet de télécharger les photos dans lesquelles nous sortons le mieux avec des effets incroyables, mais nous pouvons également partager nos préoccupations, des phrases de livres ou lancer de grandes phrases avec des allusions à ces personnes qui nous ont blessés. De cette façon, comme tous les réseaux sociaux, il est très polyvalent et ils ont récemment ajouté des notes afin que nous puissions les partager dans la section des messages directs. Ici, nous allons vous apporter les 74 meilleures phrases pour les notes Instagram afin que vous puissiez profiter de cette section de la manière la plus originale possible.

Les 22 meilleures phrases courtes pour les notes Instagram

Les notes Instagram se prêtent à un format court. Pour cette raison, ce sont les meilleures phrases que vous pouvez mettre dans ces notes que vos amis verront lorsqu’ils entreront dans la section Messages directs.

« La vie est trop courte pour arrêter de faire ce qui vous rend heureux. »

« La meilleure façon de vivre est d’aimer chaque jour comme si c’était le dernier. »

« Les meilleures choses dans la vie sont les gens que nous aimons, les endroits que nous avons visités et les souvenirs que nous avons créés en cours de route. »

« Fais comme si tu allais mourir demain. »

« L’amour est une action, pas seulement un sentiment. »

« Je sais pourquoi quelqu’un sourit aujourd’hui. »

« La vie est trop courte pour être sérieux tout le temps. »

« La vie est une opportunité, saisis-la ».

« J’ai fait de ton sourire un refuge ».

« L’amour n’est pas qu’un sentiment, c’est un choix. »

« N’arrêtez jamais d’apprendre, car la vie ne cesse de vous apprendre. »

« L’amour ne consiste pas seulement à trouver quelqu’un qui vous complète, mais à trouver quelqu’un qui vous accepte et vous aime pour qui vous êtes. »

« Le bonheur n’est pas une destination, c’est un voyage. »

« La vie est une danse, parfois tu mènes, parfois tu suis. »

« Mon bonheur porte ton nom ».

« Le plus grand risque dans la vie est de ne pas en prendre. »

« La plus grande aventure est ce qui reste à venir. »

« La vie, c’est 10 % de ce qui nous arrive et 90 % de la façon dont nous y réagissons. »

« Toi et moi, ma phrase préférée ».

« La meilleure façon de répandre l’amour est d’être une personne aimante. »

« La meilleure façon de prédire l’avenir est de le créer. »

« La vie est courte, mais un sourire est éternel. »

Ces 14 phrases de motivation sont parfaites pour les notes Instagram

La motivation peut toujours faiblir, alors ces phrases nous rappellent à quel point il est important de la chérir et de réserver l’espace qu’elle mérite pour la motivation. Voici les meilleures phrases pour les notes Instagram sur le sujet.

« L’important n’est pas la chute, mais l’atterrissage. »

« N’abandonnez pas, la vie est une montagne russe. »

« Vivez dans le présent et soyez reconnaissant pour toutes les bénédictions que vous avez. »

« Il n’y a rien de plus puissant que la détermination et la passion. »

« Ne te compare à personne, tu es unique. »

« L’amour est la clé d’une vie pleine et heureuse. »

« Ne vous inquiétez pas pour l’avenir, faites de votre mieux aujourd’hui et laissez demain prendre soin de lui-même. »

« Ne laissez pas vos peurs vous arrêter, lancez-vous. »

« Le succès ne vient pas du jour au lendemain, alors continuez. »

« Ne prenez pas la vie trop au sérieux, personne n’en sortira vivant. »

« La beauté est dans le regard de celui qui la voit. »

« Le succès n’est pas une question de chance, c’est le fruit d’un travail acharné et de dévouement. »

« L’échec est une opportunité de recommencer avec plus de sagesse. »

« Le bonheur n’est pas quelque chose de fait, il vient de vos propres actions. »

Les 11 phrases les plus drôles pour flirter dans les notes Instagram

Rire c’est toujours bien, si c’est mieux avec ingéniosité. Voici les phrases les plus drôles pour Instagram.

« Par hasard, n’avons-nous pas un ami commun qui pourrait nous présenter ?

« J’ai une bonne nouvelle pour vous : je ne prends pas de photos sans chemise devant le miroir. »

« 80% cuisinier, 40% musicien et 100% clown ».

« Ne perdez pas de temps à chercher votre meilleure moitié. C’est ici! »

« La mauvaise chose n’est pas de vivre dans les nuages, mais de descendre. »

« Veux-tu voir une photo de la plus belle personne du monde ? Ok… laisse-moi trouver un miroir.

« Êtes-vous un prêt bancaire? Parce que vous avez tous mes intérêts! ».

« Je suis le seul homme/femme sur Instagram qui ne grimpe pas, mais je fais des lentilles incroyables. »

« Que dit un toit à un autre ? Moins de toit.

« Je sauve les grands-mères et j’aide les chats à traverser la rue… Ou était-ce l’inverse ? »

« Le cerveau fonctionne à partir du moment où vous êtes né, jusqu’à ce que vous tombiez amoureux. »

12 phrases amusantes pour les notes Instagram

Si vous n’en aviez pas assez avec les précédents, avec ceux-ci vous avez directement le fou rire garanti pour votre public.

« Je ne suis pas paresseux, je suis en mode économie d’énergie. »

« Prévisions météo pour ce soir : il fera noir.

« Un jour sans soleil est, vous savez, la nuit. »

« Je ne fais pas de plan à trois, car pour décevoir deux personnes dans la même pièce je dîne avec mes parents et c’est tout. »

« Maman, grand-père est malade. Eh bien, rangez-le et mangez simplement les pommes de terre. »

« Il existe un monde meilleur, mais il coûte très cher. »

« L’important n’est pas de gagner, c’est de faire perdre les autres. »

« Je dois aller chez l’ophtalmologiste, mais je ne vois jamais le moment. »

« Je déteste être bipolaire, c’est un sentiment fantastique. »

« Ne prenez pas la vie au sérieux. Vous n’en sortirez jamais vivant. »

« Une bonne conscience est généralement le signe d’une mauvaise mémoire. »

« Ne remets jamais à demain ce que tu peux faire après-demain. »

« Si vous cherchez un coup de main, cherchez-le au bout de votre bras. »

15 phrases d’amour pour les notes Instagram

L’amour doit également se faire un nom dans ces notes Instagram, alors voici les meilleurs paris à cet égard.

« L’amour est une flamme qui ne s’éteint jamais. »

« Le véritable amour est celui qui vous fait vous sentir libre au lieu d’être emprisonné. »

« L’amour n’est pas aveugle, il vous fait juste voir les choses différemment. »

« Il y a quelque chose de spécial à avoir quelqu’un qui vous fait sourire sans raison. »

« Il y a quelque chose de spécial à avoir quelqu’un qui vous fait vous sentir en sécurité et aimé. »

« Être avec vous ou ne pas être avec vous est la mesure de mon temps. »

« Il n’y a rien de plus beau que de trouver quelqu’un qui t’aime pour toi-même. »

« Si jamais tu as besoin de quelqu’un pour te faire rire, je serai là. »

« Parfois, les choses les plus simples sont celles qui comptent le plus. »

« La distance ne veut rien dire quand quelqu’un veut tout dire. »

« Il n’y a rien de plus puissant que l’amour que l’on ressent pour quelqu’un. »

« L’amour est un chemin que nous devons parcourir ensemble. »

« Il n’y a rien de plus beau que de trouver quelqu’un qui vous accepte tel que vous êtes. »

« L’amour est comme une fleur, il faut du temps et de l’attention pour s’épanouir. »

« Tes yeux sont comme s’y perdre. »

