Les écouteurs Xiaomi les plus exclusifs coulent vers la bête : audio Hi-Fi, annulation et 38 heures de batterie

Plus de 90 euros de réduction pour ces écouteurs sans fil Xiaomi, ils sont les meilleurs de la firme et ont un prix bas historique.

Ces écouteurs Xiaomi ont un design haut de gamme, un son haute fidélité et une grande autonomie.

Il ne fait aucun doute que les rois du catalogue d’écouteurs sans fil Xiaomi sont les Xiaomi Buds 4. Nous le voyons dans ses caractéristiques, avec un son haute fidélité, une suppression du bruit et une autonomie de 38 heures, ainsi que dans son prix d’origine de 249. , 99 euros. Attention, n’ayez pas peur, car la bonne nouvelle est que ces écouteurs exclusifs ont baissé leur prix de manière historique, en ce moment vous pouvez les acheter pour seulement 154 euros sur AliExpress avec le coupon ESFUN12.

Même pas deux mois se sont écoulés depuis le lancement officiel de ces écouteurs sans fil, mais ils peuvent déjà être à vous avec une remise de plus de 90 euros. Il vous suffit de choisir votre couleur préférée sur AliExpress, d’appuyer sur le bouton « Acheter » et, sur la page d’achat, d’entrer le coupon ESFUN12 dans la section « Code promotionnel ». Vous n’aurez pas à payer d’expédition et vous recevrez les écouteurs dans quelques semaines.

Ces Xiaomi Buds 4 Pro sont si exclusifs qu’ils sont à peine disponibles dans les stores. Actuellement, vous pouvez l’acheter dans la boutique officielle Xiaomi, où ils tombent à 199,99 euros, et dans PcComponentes, où ils ont un prix exorbitant qui dépasse même celui officiel. Comme vous pouvez le voir, le prix proposé par AliExpress est actuellement imbattable.

Xiaomi Buds 4 Pro

Achetez les Xiaomi Buds 4 Pro beaucoup moins chers

Le premier aspect qui attire notre attention à propos de ces Xiaomi Buds 4 Pro est le design, en particulier dans le modèle de couleur or, avec une finition brillante qui leur donne un look premium. Chaque oreillette ne pèse que 5 grammes et est conçue de manière ergonomique pour être confortable et bien ajustée dans l’oreille. Le boîtier de charge est également de qualité, qui conserve la finition haut de gamme et ne pèse que 40 grammes, vous pouvez facilement le ranger dans n’importe quelle poche lorsque vous utilisez le casque à l’extérieur de la maison.

La section la plus avancée des Xiaomi Buds 4 Pro est le son, ce qui est apprécié dans le cas des écouteurs. Nos protagonistes ont un son haute résolution, vous pourrez écouter vos chansons préférées avec le maximum de détails. Cela est possible grâce aux aimants de 11 millimètres et à la compatibilité avec la technologie LDAC de Sony, qui offre une expérience audio très avancée.

Les Xiaomi Buds 4 Pro sont également un bon achat en raison de leur excellente suppression active du bruit, ils peuvent faire taire les bruits jusqu’à 48 dB. De plus, ils disposent d’un système d’annulation adaptative du bruit, son intensité est automatiquement régulée en fonction du bruit ambiant. Les écouteurs Xiaomi ont également un mode de transparence, qui améliore les sons de l’extérieur au cas où vous voudriez les écouter sans retirer les écouteurs.

Une autre fonction que nous aimons beaucoup sur ces Xiaomi Buds 4 Pro est la connexion simultanée à deux appareils via Bluetooth. Par exemple, vous pouvez recevoir des appels téléphoniques tout en regardant une série sur votre ordinateur, le tout avec le même casque. Si vous ne savez pas comment faire, vous pouvez consulter notre guide pour savoir comment connecter des écouteurs Bluetooth à votre mobile, c’est très simple.

Dans sa fiche technique, nous trouvons également la compatibilité avec Google Fast Pair, vous n’avez donc besoin que d’une seule touche pour les connecter à vos appareils Android. Bien sûr, ils ont des commandes tactiles.

Xiaomi Buds 4 Pro

La touche finale est l’autonomie étendue, vous pouvez utiliser le casque pendant des heures et des heures sans vous souvenir du chargeur. Plus précisément, ils promettent jusqu’à 9 heures de lecture continue et 38 heures au total avec le boîtier de charge. Attention, ils ont un support pour une charge rapide, avec une charge de seulement 5 minutes ils obtiendront une autonomie de 3 heures d’utilisation. Quant au chargement du boîtier, il peut se faire via son port USB-C et via le chargement sans fil.

Le résumé est que les Xiaomi Buds 4 Pro ont la meilleure qualité dans différentes sections, du son à l’autonomie, c’est pourquoi ce sont les meilleurs écouteurs Xiaomi aujourd’hui. La bonne nouvelle est que maintenant ces Xiaomi Buds 4 Pro ont un prix minimum historique, vous pouvez les acheter pour seulement 154 euros sur AliExpress avec le coupon ESFUN12.

Cet article propose de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez la chaîne de bonnes affaires Netcost-security.fr pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

