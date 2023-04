Microsoft apporte la puissance de l’IA à la maison avec sa propre puce

2023 sera connue comme l’année de la montée en puissance de l’IA. OpenAI a peut-être commencé sa révolution fin 2022 avec le lancement de ChatGPT-3, mais la course à cette technologie ne s’est intensifiée que cette année. Maintenant, chaque entreprise du segment technologique doit pousser vers l’IA. Le chatbot piloté par l’IA a réorganisé la façon dont nous interagissons avec le Web et continue de nous impressionner avant et arrière. Microsoft n’a pas tardé à investir dans OpenAI en échange de son expertise. Grâce à un investissement de 10 milliards de dollars, l’entreprise a été autorisée à intégrer ChatGPT dans Microsoft Edge, Bing et d’autres solutions. Grâce à cette décision intelligente, nous assistons à une sorte de retour pour Bing, et même Samsung envisage d’abandonner la recherche Google au profit du Bing actualisé piloté par l’IA. Microsoft a tout pour être l’une des meilleures entreprises de cette révolution de l’IA, et apparemment, elle pousse vers cette nouvelle tendance.

La puce « Athena » de Microsoft ouvrira la voie aux solutions d’IA

Selon Reuters, Microsoft développe sa propre puce AI avec le nom de code « Athena ». Cela alimentera la technologie derrière les chatbots AI comme ChatGPT, Reuters cite le rapport de The Information qui provient de sources qui connaissent le sujet. Il convient de noter que malgré l’investissement rapide de Microsoft dans OpenAI, le développement de la puce a commencé en 2019. Actuellement, un petit groupe d’employés de Microsoft et d’OpenAI y travaille.

Ces puces IA seront utilisées pour former des modèles de grande langue et supporter les interférences. Les deux technologies sont nécessaires pour l’IA générative comme celle derrière ChatGPT. Le chatbot doit traiter une énorme quantité de données en même temps, reconnaître des modèles et créer de nouvelles sorties pour fournir des réponses contextuelles qui imitent la conversation humaine. L’entreprise souhaite disposer d’une puce interne qui fonctionne bien mieux que les puces qu’elle doit acheter auprès de fournisseurs. Par conséquent, cela économisera de l’argent et du temps pour continuer à investir dans les efforts d’IA.

Il convient de noter que Microsoft n’est pas le seul à voir le besoin d’une puce d’IA en interne. Google et Amazon fabriquent également leurs propres puces internes pour l’IA. Le géant de la recherche a été l’un des premiers à promettre une « révolution de l’IA », mais OpenAI est arrivé premier avec son ChatGPT. Maintenant, Google cherche à faire de son chatbot IA Bard une solution puissante pour abandonner ChatGPT. L’entreprise aura un défi difficile à relever. Après tout, Microsoft a acquis un certain avantage grâce à OpenAI.

Un nouveau concurrent pour NVIDIA sur le segment des puces IA

S’il y a une entreprise qui profite de la course à l’IA, c’est bien NVIDIA. Le géant propose des solutions logicielles aux entreprises pour développer leurs propres solutions d’IA. En plus de cela, NVIDIA est le plus grand fournisseur de puces pour cette technologie. En fait, un rapport récent suggère que la nouvelle entreprise d’intelligence artificielle d’Elon Musk (X.AI Corp) utilisera également des puces NVIDIA. Avec la montée en puissance de Microsoft en tant que fabricant de puces IA, nous pourrions voir NVIDIA faire face à une sorte de concurrence.

Nous ne savons pas exactement à quel point le développement des nouvelles puces est avancé. Cependant, Microsoft essaie certainement d’accélérer le déploiement. Le géant tente de capitaliser au maximum sur ce marché et de surpasser Google avec ses solutions Bing.

OpenAI a également beaucoup à gagner d’une éventuelle puce Microsoft. À l’heure actuelle, les puces Nvidia plus coûteuses font face à une demande expressive. Selon les estimations, OpenAI aura besoin de plus de 30 000 GPU A100 de NVIDIA pour la commercialisation de ChatGPT. Les derniers GPU H100 de Nvidia se vendent plus de 40 000 $ sur eBay. Ce n’est qu’une petite illustration de la demande pour ces puces haut de gamme qui constituent le cœur de la nouvelle technologie d’IA. NVIDIA s’efforce de créer autant de puces que possible pour répondre à cette énorme demande.

Il n’est pas clair si Microsoft mettra ses puces IA à la disposition des clients du cloud Azure. Cependant, il prévoit de rendre ses puces AI plus largement disponibles au sein de Microsoft et OpenAI dès l’année prochaine. De plus, le rapport suggère que le géant a même une feuille de route pour les puces qui incluent plusieurs générations futures. Ils peuvent ne pas abandonner complètement les puces Nvidia. Mais comme nous l’avons dit plus haut, ils permettront à l’entreprise de réduire considérablement les coûts de sa poussée d’IA. Il servira à renforcer les solutions internes telles que Bing, les applications Office, GitHub, etc.

