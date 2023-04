Que fera le casque d’Apple ? Les jeux, les sports et la méditation peuvent être inclus dans la boîte

Apple va peut-être, juste peut-être, dévoiler enfin son entrée dans l’espace AR/VR. Le casque de réalité virtuelle d’Apple devrait avoir au moins certaines fonctionnalités de réalité augmentée, faisant du produit ainsi inédit un appareil de réalité mixte. Pourquoi quelqu’un aurait-il besoin d’une telle chose, et d’Apple ? Mark Gurman de Bloomberg News a la dernière.

Selon le rapport Bloomberg, Apple a développé des applications pour les expériences sportives, de jeu et de bien-être à l’aide de son casque de réalité mixte. Des versions de collaboration et de réalité mixte des fonctionnalités de l’iPad sont également sur la table.

Apple héberge déjà un service de jeu par abonnement sur ses plates-formes appelé Arcade, et Fitness + est son service d’entraînement vidéo par abonnement destiné aux porteurs d’Apple Watch.

La société s’est également lancée dans la diffusion de sports en direct avec Friday Night Baseball et Major League Soccer sur Apple TV + et Season Pass. Apple a également fait appel à la société de réalité virtuelle sportive en direct NextVR lors du développement du casque.

Voici ce que Gurman a à dire dans son dernier rapport :

Les offres comprendront des outils de jeu, de fitness et de collaboration, de nouvelles versions des fonctionnalités iPad existantes d’Apple et des services pour regarder des sports, selon des personnes connaissant les plans. Le casque d’environ 3 000 $ devrait faire ses débuts lors d’un événement en juin, le produit étant mis en vente des mois plus tard. […]

Une grande partie de l’effort consiste à adapter les applications iPad pour le nouveau casque, qui allie réalité virtuelle et réalité augmentée. Les utilisateurs pourront accéder à des millions d’applications existantes de développeurs tiers via la nouvelle interface 3D, selon les personnes, qui ont demandé à ne pas être identifiées car les plans sont encore secrets.