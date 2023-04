Cet ordinateur portable Windows 11 avec un processeur Intel i7 est fabriqué à partir de plastique recyclé. nous l’avons essayé

Nous avons testé l’un des ordinateurs portables les plus particuliers du marché, l’Acer Aspie Vero.

De plus en plus de fabricants d’appareils électroniques franchissent le pas et décident de miser sur la durabilité lors de la construction de leurs produits. Des entreprises comme Apple ou Samsung ont été des leaders à cet égard en utilisant des matériaux recyclés pour façonner la conception de certains de leurs appareils les plus importants. D’autres vont encore plus loin et font de la durabilité la principale caractéristique de leurs produits.

C’est le cas d’Acer avec sa série d’ordinateurs portables Aspire Vero, qui portent la durabilité comme drapeau et se distinguent du reste des produits de leur catégorie pour être construits en plastique recyclé post-consommation, en plus de cacher certaines caractéristiques qui accentuent encore plus l’engagement de la marque envers le développement durable.

Au cours des dernières semaines, nous avons pu tester l’un des modèles de cette famille, non seulement en termes d’esthétique (qui, bien sûr, est très différente de tout autre produit similaire que nous avons vu), mais aussi à leurs capacités en tant qu’équipe personnelle et de travail. Dans cette analyse, on vous dit tout sur l’Acer Aspire Vero.

+ Avantages

Design original et saisissant

clavier confortable

Bonnes performances et autonomie

– Les inconvénients

La qualité de l’écran peut être améliorée

Prix ​​Acer Aspire Vero et où l’acheter

L’Acer Aspire Vero est en vente dans différentes configurations. Le modèle que nous avons pu tester, avec un processeur Intel Core i7 et 16 Go de mémoire vive, coûte 999 euros. Il est disponible sur la plupart des canaux de distribution courants, y compris Amazon.

Acer Aspire Vero

Conception et écran

La première chose qui attire l’attention de l’équipe est son design, c’est clair. L’Aspire Vero a un châssis en plastique recyclé et régénéré de différents types. Les couvercles supérieur et inférieur et les cadres autour de l’écran utilisent du plastique PCR, tout comme les touches du clavier et le pavé tactile lui-même. Ce dernier utilise du plastique d’origine marine.

L’une des particularités de la conception est qu’Acer n’a pas utilisé de peinture pour colorer l’Aspire Vero, dans le but de réduire l’effet négatif de l’émission de composés organiques volatils. De plus, ceci étant l’un des aspects les plus intéressants, des vis standard sont utilisées lors de l’assemblage de l’appareil, facilitant ainsi les réparations futures et les améliorations possibles.

Esthétiquement, l’Acer Aspire Vero est un appareil saisissant, notamment dans le coloris « Marianas Blue » que nous avons eu l’occasion de tester ces derniers jours. Il s’agit d’une couleur bleu foncé avec des « taches » blanches et bleu clair, qui selon la marque, est « conçue pour évoquer le fond des océans ».

Pesant 1,5 kilogramme, l’Aspire Vero est un appareil léger si l’on considère qu’il s’agit d’un ordinateur portable avec un écran de 14 pouces. Soit dit en passant, l’écran est LCD et a une résolution Full HD, et la vérité est qu’il n’est pas l’un des meilleurs que nous ayons vus dans un ordinateur portable de ce prix. Il manque quelque chose de plus que la luminosité maximale et la netteté n’est pas exactement son point fort. Cependant, il a une qualité correcte pour mener à bien les tâches quotidiennes et qui ne nécessitent pas une grande précision des couleurs ni un taux de rafraîchissement élevé.

Le clavier est QWERTY, sans pavé numérique et avec une rangée de touches de fonction. C’est un clavier particulièrement confortable, avec une bonne course des touches et un toucher agréable. La même chose se produit avec le trackpad, situé juste en dessous de la barre d’espace et avec une taille qui (à mon avis), semble un peu petite. En faveur, il faut mentionner l’inclusion d’un lecteur d’empreintes digitales compatible avec le système Windows Hello.

performances et expérience

Le modèle que nous avons pu tester possède un processeur Intel Core i7 de douzième génération à dix cœurs et un maximum de 1,7 GHz, associé à 16 Go de RAM et 1 To de SSD PCIe, des spécifications qui garantissent des performances fiables lors de l’exécution la majorité des tâches quotidiennes, et qu’elles servent même à faire en sorte que l’équipe soit performante dans d’autres qui nécessitent plus de puissance, comme la retouche d’images.

La section graphique est gérée par le système Iris Xe Graphics, qui, bien qu’il ne soit pas le plus adapté pour faire tourner les jeux les plus récents du marché, permet de profiter d’une expérience plus ou moins satisfaisante dans certains pas si lourds .

Tout cela est soutenu par une batterie d’une capacité de 56 Wh qui offre une autonomie plus que suffisante, pouvant dépasser les huit heures d’utilisation sans trop de problèmes. La carga se realiza bien a través del puerto propio usando el cargador original, o bien mediante el puerto USB-C, y admite una potencia máxima de 65 W, de modo que es posible utilizar otros cargadores compatibles con el estándar USB-PD para cargar l’équipe.

Windows 11 Home est le système d’exploitation préinstallé sur l’ordinateur, avec certaines particularités que nous ne retrouverons pas dans les appareils d’autres fabricants. La plus intéressante est peut-être l’application « VeroSense », qui pousse le concept durable de l’équipement un peu plus loin en proposant différents modes de fonctionnement axés sur les économies d’énergie. Il est possible de choisir entre quatre modes prédéfinis (Eco+, Eco, Équilibré et Performance), ou de configurer un profil personnalisé. L’option de limiter la charge de la batterie lorsqu’elle atteint 80 % est également incluse pour éviter sa dégradation et la faire durer plus longtemps.

En termes de connectique et de ports, l’Aspire Vero est assez bien équipé, avec un USB-C 3.2 Gen 2 capable de supporter des transferts jusqu’à 10 Gbps et compatible avec la norme Thunderbolt 4, deux ports USB-A 3.2, un port HDMI , Wi-Fi 6E AX211 et Bluetooth 5.2

Son système multimédia ne se démarque pas, ni en bien ni en mal. La webcam intégrée offre une qualité d’image correcte et les microphones intégrés font bien leur travail. Oui, nous aurions aimé voir un système de haut-parleurs un peu plus puissant.

conclusion

L’Acer Aspire Vero av14-15 s’est avéré être un appareil très fiable pour un usage personnel, qui se distingue par la puissance élevée qu’il offre compte tenu de son prix, permettant de l’utiliser même pour un usage professionnel pas trop intense. Il dispose également d’une bonne variété de ports et de fonctions de connectivité, ainsi que de la valeur ajoutée apportée par son accent sur la durabilité.

Il est vrai que cet effort supplémentaire dans le développement de son apparence physique finit par se traduire par certaines coupes appréciables dans des aspects comme l’écran, et que pour son prix, il est possible de trouver d’autres équipements aux caractéristiques similaires voire supérieures. Dans tous les cas, on apprécie de voir à quel point les grands fabricants risquent de créer des produits différents de ce à quoi nous sommes habitués, d’autant plus lorsque l’objectif est de créer un produit le plus durable possible.

