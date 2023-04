Xiaomi Smart Band 8 vs Smart Band 7 : voici ce qui change entre les deux bracelets d’activité

Aujourd’hui, nous avons eu un grand événement de présentation au cours duquel nous avons enfin rencontré le successeur du Xiaomi Smart Band 7, et bien qu’il n’y ait pas beaucoup de différences à première vue entre celui-ci et le nouveau Xiaomi Smart Band 8, nous allons décomposer chaque détail pour les trouver.

Casi un año separa estas dos pulseras, ya pesar de que su diseño no varía mucho, el giro de 180 grados que ha dado Xiaomi con la nueva Smart Band 8 hace que su predecesora parezca incluso anticuada, aún equipando muchísimas funciones de las que tiene la nouvelle version.

Smart Band 7 vs Smart Band 8 : fiche technique

bande intelligente Xiaomi 7 Xiaomi Smartband 8 Dimensions et poids 46,5 x 20,7 x 12,25 mm | 13,5 grammes 48 × 22,5 × 10,99 mm | 27 grammes filtrer AMOLED 1,62 pouces | 60hz AMOLED 1,62 pouces | 60hz capteurs Capteur de fréquence cardiaque PPG | Accéléromètre à trois axes | gyroscope à trois axes Détecteur de mouvement | Capteur de fréquence cardiaque | capteur d’oxygène sanguin batterie 180 mAh 190 mAh connectivité Bluetooth 5.0 Bluetooth 5.1 endurance 5 guichets automatiques 5 guichets automatiques compatibilité Depuis Android 6.0 | Depuis iOS 10.0 Depuis Android 6.0 | Depuis iOS 12.0 autres Plus de 100 modes sportifs Plus de 120 modes sportifs | Luminosité de 600 nits | Verre trempé prix À partir de 59,90 € A partir de 32 euros pour changer

Oubliez le design, l’important c’est l’utilisabilité

Quand on compare le Smart Band 7 au Smart Band 8 et qu’on les met côte à côte, il n’y a qu’une seule chose qui permet de les différencier : leur matière. Bien que la taille qui les sépare parle en millimètres, et lorsque nous le prenons, nous pouvons remarquer cette différence de deux fois le poids, seul l’aspect métallique de la nouvelle version pourrait servir de référence.

Avec l’écran allumé, nous n’avons pas trouvé trop de différences non plus. Les deux équipent le même panneau AMOLED plein de couleurs et avec exactement la même taille : 1,62 pouces. L’important ici est ce corps métallique du nouveau Smart Band 8, qui lui donne un look beaucoup plus premium.

En gardant le design, Xiaomi a dû transformer la façon dont nous utilisons le Smart Band 8 à 180 degrés afin qu’il ne ressemble pas tellement à son prédécesseur. C’est pourquoi vous pourrez désormais porter le bracelet d’activité Xiaomi en pendentif ou même attaché à l’une de vos chaussures.

Vous avez bien entendu : contrairement au Xiaomi Smart Band 7, le Smart Band 8 peut être accroché au cou grâce à un nombre infini de nouvelles sangles, l’un des points forts de la personnalisation de cette nouvelle version. De plus, si vous choisissez de le porter dans l’une de vos chaussures, vous disposerez de mesures plus précises sur vos courses.

Santé et forme : si quelque chose va bien, pourquoi le changer ?

Comme cela arrive généralement lorsque nous passons d’une génération de bracelets d’activité à une autre, nous ne trouvons pas trop de changements en termes de fonctions que nous pouvons trouver dans chacun de ces deux Smart Bands. L’une des rares choses que la huitième génération ramène est une légère augmentation du nombre de sports qu’elle est capable de suivre.

Alors que le Xiaomi Smart Band 7 est capable de traiter plus de 100 modes sportifs différents, son successeur peut désormais en gérer plus de 120. On ne sait pas qui peut être capable de s’entraîner à un tel nombre de sports, mais laissons les chiffres augmenter (en l’occurrence cas) est toujours apprécié.

Le reste des fonctions est maintenu d’une version à l’autre : suivi de la fréquence cardiaque, moniteur d’oxygène sanguin, analyse du sommeil ou suivi du cycle menstruel… en plus d’intégrer le GPS pour effectuer une mesure plus précise de vos courses. Tout cela est maintenu et vous le retrouverez également dans le Xiaomi Smart Band 7 et dans le Smart Band 8.

Batterie : de petits changements qui font la différence

Parmi les quelques différences que l’on trouve d’un bracelet à l’autre, la batterie en fait partie. Comme nous l’avons mentionné dans l’article que nous avons consacré au Xiaomi Smart Band 8, les bracelets d’activité durent généralement beaucoup plus longtemps qu’une smartwatch, et cette génération va encore plus loin.

Pour certains contextes, le Smart Band 7 était équipé d’une batterie d’une capacité de 180 mAh qui lui donnait de l’énergie pour durer jusqu’à 14 jours d’utilisation. Désormais, avec seulement 10 mAh de capacité supplémentaire, le Smart Band 8 est capable de suivre le rythme pendant plus de 15 jours avec le mode d’affichage permanent actif.

Est-ce que l’un est meilleur que l’autre?

Avec si peu de changements, il est normal de se demander lequel des deux pourrait être le meilleur. La vérité est que, en raison de sa nouveauté, le Xiaomi Smart Band 8 est supérieur à son prédécesseur, notamment en termes de batterie et de modes sportifs, en plus des nouveautés en matière de design.

En tout cas, et jusqu’à présent, nous ne savons toujours pas quand ce nouveau bracelet d’activité pourrait arriver sur le marché français, donc pour l’instant, le Xiaomi Smart Band 7 reste la meilleure option, du moins jusqu’à ce que le nouveau Xiaomi le détrône. bande 8.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :