Pas seulement des rédacteurs et des illustrateurs : ChatGPT aussi "va voler" ces emplois techniques

Il y a plus d’emplois qui seront touchés par l’IA. Certains travailleurs devront se perfectionner très profondément s’ils ne veulent pas perdre leur emploi.

Page Web OpenAI sur un ordinateur.

Les temps sont durs pour les entreprises technologiques. Les séries de licenciements, comme celle impliquant les 10 000 derniers employés de Meta licenciés, ne sont qu’un exemple parmi d’autres dont ceux qui travaillent dans leurs bureaux ont de quoi s’inquiéter. La situation mondiale n’est pas bonne, c’est quelque chose du domaine public à ce stade et cela ne surprend personne.

Et si ces préoccupations ne suffisaient pas à elles seules, selon CNBC, AI et ChatGPT devraient être ajoutés à la longue liste. L’avancée de l’intelligence artificielle est imparable et, au milieu de la folie qui s’est déchaînée, il y a déjà des emplois qui seront détruits par elle. A celles-ci, il faut en ajouter d’autres que Sultan Saidov, président de la société Beamery, estime très menacées par l’IA.

Et la lettre de résiliation va à…

Le premier secteur qui sera fortement touché est celui des travailleurs occupant des postes créatifs et des designers, à qui Saidov recommande d’acquérir progressivement des compétences liées à l’intelligence artificielle. Les photographes, les designers, les créateurs de jeux et les graphistes ne verront pas leur travail disparaître s’ils le font.

Étant donné que ChatGPT est capable de générer du code informatique, comme nous l’avons déjà vu avec de puissants logiciels malveillants alimentés par l’IA, il est évident que les programmeurs et les ingénieurs en logiciel vont voir leur travail impacté par l’intelligence artificielle. Ils ne partiront pas, mais selon le président de Beamery, ils verront probablement leurs responsabilités diminuer.

Au lieu de cela, il existe un secteur qui pourrait grandement bénéficier de travailler avec l’intelligence artificielle. Nous nous référons aux travailleurs qui utilisent ou manipulent des informations dans le cadre de leur travail. Selon un chercheur du McKinsey Global Institute, s’il est déjà difficile d’imaginer une vie sans la suite Office, il arrivera un moment où il sera également difficile d’imaginer un travail sans l’aide de l’IA. Selon ce chercheur, l’augmentation de la productivité grâce aux logiciels n’indique pas nécessairement que des ressources humaines telles que la main-d’œuvre seront perdues.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :