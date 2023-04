Apple continue de croître et menace le leadership de Samsung sur le marché mondial du mobile

Samsung continue d’occuper la première position du classement mondial des ventes de mobiles au premier trimestre 2023 avec une part de marché de 22%, mais Apple croît à nouveau pour être en deuxième position avec 21%.

Le Samsung Galaxy S23 et l’iPhone 14, les deux fleurons les plus récents de Samsung et d’Apple

Depuis quelques mois, nous voyons comment l’industrie mobile baisse progressivement son niveau de ventes avec des chiffres similaires à ceux de 2013, mais dans ce contexte de crise, il y a un fabricant qui ne cesse de croître et qui n’est autre qu’Apple, le société responsable de l’iPhone.

Il y a quelques semaines, nous vous disions que la firme basée à Cupertino avait réduit l’écart de parts de marché de Samsung au cours des mois de janvier et février 2023, mais maintenant une étude récente réalisée par Canalys révèle qu’au premier trimestre de l’année, Apple reste le seul fabricant pour échapper à la récession.

Apple se rapproche de Samsung et menace son hégémonie sur le marché mondial du mobile

Selon les recherches de Canalys, au premier trimestre de l’année, Samsung a conservé la première place du classement des téléphones portables vendus avec une part de marché de 22 %, soit 2 % de moins que ce qu’il a vendu à la même période de l’année précédente. Précisément, au cours de ce même trimestre, Apple a gagné 3 % de part de marché par rapport à l’année précédente, passant de 19 % en 2022 à 21 % en 2023.

Ainsi, la firme américaine continue d’occuper la deuxième place, mais réduit de plus en plus l’écart avec son grand rival et menace son hégémonie. En fait, si Apple n’avait pas eu de problèmes de production avec l’iPhone 14 Pro au cours du dernier trimestre de l’année dernière, il est fort probable que l’entreprise à la pomme croquée aurait déjà pris la première place à Samsung.

La troisième place de ce classement est occupée par Xiaomi avec une part de marché de 11%, qui est réduite de 2% par rapport à l’année précédente, et dans les deux autres positions du classement, nous trouvons OPPO déjà vivant avec des parts de marché de 10% et 8 % respectivement.

Globalement, cette étude de Canalys confirme également que le marché mondial des smartphones a chuté pour le cinquième trimestre consécutif, perdant 12% en glissement annuel au premier trimestre 2023 par rapport à la même période de l’année précédente. Selon les chercheurs de Canalys, cette baisse constante est causée par les niveaux élevés d’inflation dans les économies mondiales et par les « conditions macroéconomiques locales » affectant les vendeurs de smartphones.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :