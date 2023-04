Xiaomi Smart Band 8 : le portable le plus populaire de Xiaomi est désormais bien plus qu’un bracelet

Xiaomi a présenté la nouvelle génération de son bracelet intelligent le plus populaire, le Xiaomi Smart Band 8.

Deux des nouveaux types de bracelets pouvant être achetés avec le Xiaomi Smart Band 7

Il semble que c’était hier lorsque nous analysions le Xiaomi Smart Band 7, qui a atterri en France à l’été 2022, mais Xiaomi a déjà le nouvel épisode de son bracelet intelligent le plus populaire prêt. Parallèlement au nouveau Xiaomi 13 Ultra, la société pékinoise a présenté le Xiaomi Smart Band 8 en Chine, une version renouvelée et améliorée de son best-seller portable.

Et si le précédent Xiaomi Smart Band 7 avait semblé être une mise à jour édulcorée par rapport à la génération précédente, préparez-vous car ce nouveau modèle introduit un grand nombre de changements importants qui vont de son apparence physique à ses fonctionnalités.

Xiaomi Smart Band 8, toutes les infos

Le principal changement introduit par le Xiaomi Smart Band 8 par rapport aux générations précédentes réside dans le format de ses bracelets. Xiaomi a voulu donner à ses acheteurs une plus grande liberté lors du choix du style du bracelet, et pour cela il introduit de nouveaux types de crochets associés à des bracelets en cuir, en silicone ou en nylon. Il y a même la possibilité d’utiliser le Xiaomi Smart Band comme pendentif de cou, ou même comme accessoire à attacher aux chaussures et ainsi mesurer différents paramètres lors de la pratique de sports.

Le bracelet lui-même conserve le format d’écran allongé, qui dans ce cas conserve la diagonale de 1,6 pouces et la technologie AMOLED, avec un taux de rafraîchissement de 60 hertz. Comme d’habitude, nous avons affaire à un écran couleur et tactile, qui permet d’interagir avec le logiciel du bracelet sans avoir besoin de boutons supplémentaires.

Un aspect qui s’est amélioré est la luminosité maximale que le bracelet peut atteindre, qui dépasse pour la première fois 500 nits de luminosité pour se rapprocher du niveau des montres intelligentes. De plus, le mode Always on Display est inclus qui vous permet de visualiser le contenu sans avoir à activer le bracelet. En plus de cela, un capteur de lumière ambiante a été ajouté qui prend en charge la fonction de luminosité automatique, une fonctionnalité qui n’était pas présente dans les générations précédentes du bracelet.

Xiaomi a également amélioré les capacités du bracelet en termes de suivi d’activité. Comme nouveauté, il est désormais possible d’utiliser le Smart Band 8 pour surveiller des paramètres tels que la longueur de foulée ou la force d’impact pendant les courses. Un mode capable de surveiller les mouvements pendant l’entraînement de boxe grâce à de nouveaux capteurs intégrés au Smart Band a également été ajouté.

Prix ​​du Xiaomi Smart Band 8 et où l’acheter

Pour l’instant, le nouveau bracelet intelligent de Xiaomi a été présenté en Chine. Bien que, comme cela s’est produit avec les générations précédentes, la société lancera bientôt la version mondiale du bracelet, coïncidant probablement avec l’arrivée du Xiaomi 13 Ultra sur le marché mondial.

Son prix est de 239 yuans, soit environ 31 euros actuellement dans le cas du modèle le plus abordable avec un bracelet en TPU. Son prix dans le reste des régions du monde n’a pas encore été confirmé.

