Xiaomi Smart Band 8 : le bracelet d’activité de Xiaomi n’est plus seulement un bracelet

Depuis le lancement du premier tracker d’activité de Xiaomi il y a neuf ans, la société a affiné le design à chaque nouvelle génération. Aujourd’hui, Xiaomi présente au monde le nouveau Xiaomi Smart Band 8, un bracelet qui s’améliore chaque année avec de nouvelles fonctions et de meilleures qualités.

Lors du grand événement de lancement qui a eu lieu en Chine, nous avons découvert, en plus du nouveau Smart Band 8, le Xiaomi 13 Ultra, le Xiaomi Pad 6 et même une télévision et une enceinte sans fil. Mais voyons quelles sont les nouveautés que nous apporte ce bracelet d’activité.

Fiche technique du Xiaomi Smart Band 8

bande intelligente Xiaomi 8 Dimensions et poids 48 × 22,5 × 10,99 mm | 27 grammes filtrer AMOLED 1,62 pouces | 60hz capteurs Détecteur de mouvement | Capteur de fréquence cardiaque | capteur d’oxygène sanguin batterie 190 mAh connectivité Bluetooth 5.1 endurance 5 guichets automatiques compatibilité Depuis Android 6.0 | Depuis iOS 12.0 autres Luminosité de 600 nits | Verre trempé prix A partir de 32 euros pour changer

Polir un design à la perfection

Avec le premier Mi Smart Band jusqu’à présent, Xiaomi a créé un bracelet qui ne verrait aucun changement de conception radical au cours des neuf années que son portable le plus vendu a été sur le marché à ce jour. Maintenant, le Smart Band 8 perpétue cet héritage et sa conception montre que si quelque chose fonctionne, il n’y a aucune raison de le changer.

Nous avons la même forme allongée, bien que le corps soit en métal, ce qui lui donne une touche beaucoup plus premium que d’habitude. Bien sûr, Xiaomi a maintenant renversé la situation et vous pouvez choisir où porter votre Smart Band 8 : suspendu au cou, accroché à la chaussure ou, comme d’habitude, au poignet.

Ce qui a énormément changé, outre l’endroit où porter le Smart Band 8, ce sont les bretelles. Désormais, les possibilités sont infinies : du bracelet en cuir bicolore, au pendentif, en via la chaîne en métal ou l’habituel bracelet en silicone. Xiaomi a voulu en créer, pratiquement, un pour chaque utilisateur.

Quant à son écran, nous avons une dalle AMOLED incurvée de 1,62 pouces avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz pour afficher tout ce que le Smart Band 8 a à nous offrir, ce qui n’est pas peu. Tout cela dans un poids de seulement 27 grammes.

Sport, santé, sommeil, stress… tout ce dont vous avez besoin

Le Xiaomi Smart Band 8 hérite de nombreuses fonctions de son prédécesseur, et même quelques autres du récent Xiaomi Smart Band 7 Pro.Pour commencer, nous avons la détection de plus de 150 modes sportifs, ainsi que la surveillance constante de la fréquence cardiaque, l’oxygène sanguin et niveau de stress, entre autres.

De plus, nous avons un GPS inclus pour les courses, faisant de la précision une autre vertu de cette nouvelle génération de bracelets d’activité. Ajoutez une résistance à l’eau jusqu’à 5 ATM et vous avez un bracelet tout-terrain pour un usage quotidien. Aussi utile lors d’un événement que lors d’une randonnée en montagne.

Comme d’habitude, nous pouvons également suivre notre sommeil, et grâce à des composants améliorés tels que l’accéléromètre ou le capteur de fréquence cardiaque, ces données sont désormais plus précises que jamais. Bien sûr, n’oubliez pas qu’elles ne doivent jamais être utilisées comme données médicales spécifiques.

Batterie suffisante pour plusieurs semaines

Nous sommes habitués à des bracelets d’activité qui durent beaucoup plus longtemps qu’une smartwatch, qui ne dépasse généralement pas une semaine d’utilisation. Le Xiaomi Smart Band 8 répond parfaitement à ces paramètres, puisqu’il peut tenir plus de 15 jours d’utilisation, grâce à une batterie XXX mAh.

Bien sûr, il faut tenir compte du fait que des fonctions telles que l’écran toujours allumé ou l’enregistrement constant de la fréquence cardiaque ou de l’oxygène sanguin peuvent entraîner une réduction drastique de ce chiffre. Dans tous les cas, vous disposerez de plusieurs jours de durée sans aucun problème.

Prix ​​et disponibilité du Xiaomi Smart Band 8

La nouvelle génération du bracelet d’activité le plus célèbre de Xiaomi a été présentée aujourd’hui lors d’un grand événement mondial qui s’est déroulé en Chine. Bien qu’il n’ait pas encore été confirmé si ce fantastique nouveau Xiaomi Band 8 arrivera en France, voici les prix qu’il a en Chine :

Version standard : 239 yuans, environ 31 euros pour changer

Version avec NFC : 279 yuans environ 37 euros pour changer

Plus d’informations | Xiaomi

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :