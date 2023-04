Ainsi, vous pouvez avoir plus de 1000 chaînes de télévision gratuites sur votre mobile, PC ou Smart TV sans rien installer

Avec Photocall.tv, vous pouvez profiter de vos chaînes de télévision préférées entièrement gratuitement, sans rien télécharger et depuis n’importe quel appareil.

L’interface Photocall.tv, avec des milliers de chaînes de télévision entièrement gratuites et depuis n’importe quel appareil

Il existe de nombreuses applications pour regarder la télévision sur son mobile, mais parfois trouver la plus adaptée pour regarder la chaîne de télévision que l’on recherche peut s’avérer fastidieux. Heureusement, il existe des alternatives qui vous permettent de regarder n’importe quelle chaîne TNT gratuitement, depuis n’importe quel appareil et, surtout, sans avoir à installer quoi que ce soit sur vos appareils.

L’un des services les plus populaires qui existent pour ce faire est Photocall.tv, un site Web qui offre la possibilité de regarder des milliers de chaînes de télévision et de radio sur Internet, sans avoir besoin de s’inscrire ou de télécharger des applications. Il est tout à fait légal et peut être utilisé sur n’importe quel mobile, tablette, PC ou télévision avec accès à Internet.

Utilisez Photocall.tv pour regarder plus de 1000 chaînes de télévision sur Internet

Contrairement à d’autres services, Photocall.tv n’a pas d’application, vous n’avez donc pas besoin de télécharger quoi que ce soit pour profiter de l’énorme catalogue de chaînes qu’il propose (évitez donc tout type d’application ou d’APK qui prétend être Photocall). . Tout ce que vous avez à faire est d’accéder au site Web de l’outil via le navigateur de votre mobile, PC ou Smart TV et de sélectionner la chaîne que vous souhaitez regarder. Aussi simple que cela.

Bien qu’il n’ait pas d’application officielle, il existe un moyen d’accéder rapidement à Photocall.tv via une icône sur l’écran d’accueil de votre appareil. Tout ce que vous avez à faire, une fois dans Photocall.tv, est de taper sur le menu des options et de choisir l’option « Ajouter à l’écran d’accueil ». Immédiatement après, vous verrez comment l’icône Web se place sur votre bureau, afin que vous puissiez accéder rapidement à la plateforme.

Avec plus de 1 000 chaînes de télévision et de radio Internet, nationales et internationales, entièrement gratuites, c’est l’un des services les plus variés de son catalogue. Il offre l’accès aux chaînes de télévision classiques, telles que TVE 1, Antena 3, Cuatro, Telecinco ou LaSexta, ainsi qu’à d’autres moins connues. De plus, il dispose des chaînes de télévision de certains des clubs de football les plus suivis d’France, vous pouvez donc même regarder des matchs de football sur votre mobile ou votre Smart TV.

En plus de vous donner accès aux chaînes, Photocall.tv comprend également quelques outils intéressants tels que la possibilité d’enregistrer le contenu diffusé, de diffuser sur un appareil Chromecast, de masquer des chaînes, d’utiliser le moteur de recherche ou de voir un guide avec la programmation de chacun des canaux disponibles.

