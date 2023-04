Xiaomi Pad 6 et Pad 6 Pro : la tablette de Xiaomi est mise à jour avec plus de puissance et un écran OLED

Xiaomi a renouvelé sa famille de tablettes Xiaomi Pad, avec deux nouveaux modèles qui introduisent des changements majeurs par rapport à la génération précédente.

La nouvelle tablette Xiaomi Pad 6, compatible avec clavier et stylet

Xiaomi a organisé son deuxième événement matériel majeur cette année, le premier organisé en Chine, où la société a dévoilé son smartphone phare pour le reste de l’année, le Xiaomi 13 Ultra. De plus, la firme basée à Pékin en a profité pour mettre à jour l’un de ses produits les plus appréciés de ces dernières années, en présentant le nouveau Xiaomi Pad 6.

Après le bon accueil obtenu par le précédent Xiaomi Pad 5, la société a décidé d’élever le niveau avec une nouvelle génération de sa tablette phare, plus puissante, avec un écran de meilleure qualité et d’autres changements avec lesquels Xiaomi aspire à amener ce produit au sommet. de sa catégorie.

Xiaomi Pad 6 et Pad 6 Pro, toutes les infos

La série Xiaomi Pad 6 est composée de deux modèles différents : le Xiaomi Pad 6 et le Xiaomi Pad 6 Pro.Les deux ont un design similaire, avec un châssis en aluminium à dos plat, où le rôle principal revient au module de caméra carré , dirigé par un capteur de résolution de 50 mégapixels.

Une différence importante se trouve dans l’écran, car bien que les deux modèles partagent la même taille, le modèle « Pro » fait le saut vers la technologie AMOLED, atteignant une résolution de 2,8k et un taux de rafraîchissement de 144 hertz. De son côté, le Xiaomi Pad 6 se contente d’une dalle LCD similaire à celle que l’on a déjà vue dans le Xiaomi Pad 5.

Un autre aspect différentiel est dans le processeur. Le Xiaomi Pad 6 hérite du même Snapdragon 870 présent dans le Xiaomi Pad 5, tandis que la version « Pro » augmente sa puissance brute grâce à la puce Snapdragon 8+ Gen 1, l’une des plus avancées construites par Qualcomm à ce jour. Les deux tablettes ont MIUI Pad 14, une version optimisée pour fonctionner sur de gros appareils.

Parmi le modèle Pro, il convient également de mentionner l’inclusion d’une batterie d’une capacité de 8600 mAh avec prise en charge d’une charge rapide de 67 W et l’inclusion de l’USB 3.0 pour offrir une vitesse de transfert plus élevée. Le modèle « normal » dispose d’une batterie de 8840 mAh avec une charge de 33 W.

Comment pourrait-il en être autrement, Xiaomi a travaillé sur un stylet pesant seulement 5 grammes et une pointe avec 4096 niveaux de sensibilité à la pression pour offrir une écriture plus précise et naturelle. De la même manière, une nouvelle coque de clavier a été lancée avec un look renouvelé, qui améliore la qualité des touches et du trackpad optique, ainsi que l’ajout de la connectivité NFC pour faciliter la synchronisation avec le smartphone.

Prix ​​des Xiaomi Pad 6 et Pad 6 Pro et où les acheter

Les deux nouvelles tablettes Xiaomi ont été présentées sur le marché chinois, et pour le moment aucune date n’a été donnée pour leur arrivée dans le reste du monde.

Le Xiaomi Pad 6 a un prix à partir de 1 999 yuans, soit environ 265 euros. Le modèle « Pro » démarre à 2 499 yuans, soit environ 331 euros.

