Le Xiaomi 13 Ultra a fait quelque chose qui semblait impossible : surpasser le tout puissant Xiaomi 13 Pro en photographie

Xiaomi a une mission dans le monde mobile cette année et ce n’est autre que de devenir le leader de la photographie. Son premier grand pas a été franchi il y a quelques semaines avec l’arrivée en France du Xiaomi 13 Pro, qui était jusqu’à il y a quelques minutes le leader de son catalogue. Le deuxième grand pas est franchi avec l’arrivée du Xiaomi 13 Ultra, véritable superpuissance photographique à tous les niveaux.

Et quand on dit à tous les niveaux, on inclut aussi les accessoires. Parce que comme nous l’avons déjà vu dans certains autres modèles précédents, le Xiaomi 13 Ultra aura à sa disposition un boîtier qui le transforme pratiquement en un appareil photo compact ultra-puissant. Tout au service de devenir le téléphone préféré des amateurs de photographie. Et ils sont sur la bonne voie.

Les caméras du Xiaomi 13 Pro

Commençons par celui qui, à compter d’aujourd’hui, n’est plus le grand frère de la famille. Le Xiaomi 13 Pro, qui est en France depuis relativement peu de temps, a fait ses débuts avec un appareil photo principal de 50 mégapixels grâce à un capteur d’un pouce spécialement conçu pour lui. Xiaomi a déclaré au moment de sa présentation qu’il était capable de capturer 72% de lumière en plus que celui monté sur le Xiaomi 12 Pro, ce qui garantissait qu’il aurait au moins un bon flux de données avec lequel préparer les captures.

A côté, un ultra grand angle avec une ouverture f/2.2, avec un champ de vision de 115º et une distance focale de 14 millimètres. Et en plus de tout cela, la possibilité de faire la mise au point sur des objets à une distance de 5 centimètres, devenant automatiquement la caméra macro du Xiaomi 13 Pro.Et avec elle, qui est de 50 mégapixels, un téléobjectif qui fait le Xiaomi 13 Pro vraiment spécial Xiaomi 13 Pro.

Nous parlons d’un téléobjectif avec un objectif de 75 mm avec une distance focale de 10 mm, stabilisé optiquement. Leica lui-même indique que ce téléobjectif monté sur le Xiaomi 13 Pro s’inspire de l’un des objectifs de portrait les plus emblématiques de la marque. Plus précisément, sur l’objectif Leica Noctilux-M 75 f/1.25 AS. Un objectif, on l’a dit, assez apprécié des amateurs de portraits.

L’appareil photo supplémentaire du nouveau Xiaomi 13 Ultra

Mais si tout cela nous a semblé particulièrement puissant, et il l’est assurément, le nouveau Xiaomi 13 Ultra est arrivé pour poser un nouveau plafond dans le catalogue de la marque. Et ça le corrige car ce que nous avons sous la main est, à des fins pratiques, un Xiaomi 13 Pro ultra-vitaminé avec un appareil photo supplémentaire. Un « super-téléobjectif » que nous vous décrivons maintenant.

À bord du Xiaomi 13 Ultra vient un quatrième appareil photo, un téléobjectif de 50 mégapixels avec 5 grossissements optiques

Ce quatrième appareil photo est un Sony IMX858 de 50 mégapixels avec un objectif f/3.0, stabilisé optiquement et une ouverture f/3.0. Et surtout, avec une distance focale de 120 millimètres. Un objectif zoom optique avec un peu plus de 5 grossissements (l’appareil photo principal est de 23 millimètres) qui fait équipe avec les autres et qui permet au Xiaomi 13 Ultra de se rapprocher d’un point plus près que les 75 millimètres de l’autre téléobjectif n’atteignent déjà le spécifique un pour les portraits.

On a donc un beau quatuor de 50 mégapixels à bord du Xiaomi 13 Ultra composé d’un appareil photo normal, d’un super grand angle, d’un téléobjectif spécifique pour les portraits avec 3 grossissements optiques et d’un téléobjectif supplémentaire avec 5 grossissements. À cela, nous pouvons ajouter les 32 mégapixels pour les selfies et nous obtenons ce qui est probablement le mobile photographique le plus puissant du moment.

