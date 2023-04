Cette fois, Samsung a essayé de fabriquer son propre iPod (ça ne s’est pas bien passé)

La stratégie de Samsung pour imiter Apple s’est soldée par un échec notable

L’alternative de Samsung à l’iPod n’a pas tout à fait fonctionné

Aujourd’hui, nous allons parler de l’une des alternatives à l’iPod qui a été fabriquée par ni plus ni moins que Samsung lui-même. Dans les premières années d’Android, il y a près de 15 ans, des choses étaient encore inexplorées. Toutes les entreprises essayaient d’innover beaucoup, tout en se regardant dans le but de se battre en duel en tête-à-tête. Cependant, Apple avait un produit différent de son premier modèle : l’iPod. Un lecteur de musique et vidéo qui a attiré beaucoup d’attention en raison de ses finitions incroyables et de sa qualité écrasante. Aujourd’hui, il existe encore des lecteurs MP3 très bon marché et destinés à un public beaucoup plus restreint. Cependant, à cette époque, tout le monde voulait atteindre le haut de gamme de la lecture MP3, donc l’iPod était celui qu’il fallait battre. Dans cette histoire, nous allons parler du Samsung Galaxy Player, un appareil qui était en avance sur son temps à certains égards et qui est tombé de la falaise.

Pour ce faire, il faut remonter à la fin de la première décennie des années 2000, lorsque l’iPod n’avait pas de rival et que Samsung cherchait une alternative pour gagner la guerre contre la Grosse Apple.

Samsung Galaxy Player : l’iPod de Samsung

C’était l’année 2007 quand Apple a amélioré l’interface de la famille iPod pour la convertir en lecteur tactile. C’est ainsi qu’est né l’iPod Touch, qui a connu un grand succès malgré le fait que le premier iPhone soit sorti la même année. Les créateurs d’Android ont voulu imiter et avoir leur propre iPod Touch si vite que toutes les marques ont essayé de faire leur propre PMP (Portable Media Player). Ou comme nous le connaissons communément en France, un MP3. Bientôt, les premiers appareils de petites marques sont sortis, mais il a fallu attendre septembre 2010 lorsque Samsung a présenté le Galaxy PLayer 50 à l’IFA allemand, un appareil Android avec 8 Go de stockage et une extension microSD qui promettait d’être la contre-offensive de l’androïde vert à la iPod réussi.

Comme vous vous en souvenez de GSMArena, son matériel était typique de l’époque, un écran WVGA de 3,2 pouces avec prise en charge de DivX, car il permettait la lecture vidéo. Pour ce faire, il tournait sur la dernière version d’Android, l’incroyable Android 2.1 Eclair. Il s’agissait essentiellement d’un téléphone mobile sans réseau de données car il avait un accès complet à la plate-forme Android, y compris les applications de la boutique Android. Cependant, peu importe les efforts qu’ils ont déployés pour que ce produit s’établisse bien dans les ventes, la vérité est que cela n’a pas fonctionné, car les utilisateurs n’y ont pas vraiment trouvé une utilité importante.

Ce n’était pas le seul à s’y être essayé, puisque Sony a lancé son Sony Walkman imitant le modèle des téléphones Xperia Arc de l’époque. De cette façon, la marque japonaise a repris l’une des inventions qui l’ont rendue célèbre, puisqu’elle a été la première entreprise à utiliser ce type de lecteur. C’était un appareil beaucoup plus cher que celui de Samsung (qui était en dessous de 200 euros) et donc il n’a pas réussi non plus.

De plus, des applications de musique en streaming ont rapidement émergé comme le player web spotify qui nous permettait d’écouter nos musiques préférées dans la rue grâce à Internet.

Ces joueurs ont rencontré un problème assez évident. Ce n’étaient pas des téléphones portables. Bien que cela semble être un argument plutôt trivial, la vérité est qu’il est tout à fait évident que ces appareils pourraient faire exactement la même chose que les téléphones mobiles mais en perdant l’une de leurs fonctions de base : Internet et la connectivité. Ainsi, ils sont devenus des produits de niche puisqu’ils n’apportaient pas vraiment de valeur différentielle, mais perdaient plutôt des caractéristiques essentielles.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :