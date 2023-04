Xiaomi 13 Ultra: puissance extrême et écran ultra-lumineux dans une bête photographique avec des appareils photo LEICA

Toutes les informations sur le Xiaomi 13 Ultra, la nouvelle bête de Pékin qui aspire à diriger la ligue de la photographie mobile en 2023.

Le design du Xiaomi 13 Ultra, avec un dos fini en cuir végétalien en vert

Les Xiaomi 13 et 13 Pro n’étaient qu’un début. La firme pékinoise avait encore un autre atout dans sa manche pour cette année 2023, qui s’est matérialisée aujourd’hui sous le nom de Xiaomi 13 Ultra, et qui arrive à se positionner en tête du catalogue de la firme. Nous avions pu apprendre de nombreux détails sur cet appareil au fil des semaines, mais ce n’est qu’aujourd’hui que l’entreprise a décidé de le présenter officiellement, dévoilant toutes les données que nous avions encore besoin de connaître.

Le Xiaomi 13 Ultra est un lancement important à plusieurs égards. Ce n’est pas seulement le smartphone le plus avancé de Xiaomi à ce jour. Cela marque également le retour de l’entreprise sur le segment ultra-premium de la téléphonie en termes de marché mondial après deux ans, puisque le précédent Xiaomi 12S Ultra n’a pas quitté la Chine.

Xiaomi 13 Ultra, toutes les infos

Xiaomi 13 Ultra Caractéristiques Dimensions 163,18 x 74,64 x 9,06 mm

227 grammes Filtrer 6,7 pouces AMOLED C7 LTPO

Résolution Quad HD+

Taux de rafraîchissement variable 1-120 Hz

Luminosité jusqu’à 2600 nits Processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 RAM 12/16 Go Système opératif MIUI 14 basé sur Android 13 Stockage 256/512 Go appareils photo arrière:

50 Mpx Sony IMX989 principal avec ouverture variable et OIS

50 Mpx Sony IMX858 ultra grand angle

Téléobjectif Sony IMX858 de 50 Mpx avec zoom optique 3x

50 Mpx Sony IMX858 avec objectif périscope, zoom optique 5x

frontale:

32MP Batterie 5000mAhmAh

Charge rapide 90W

Charge sans fil 50W Autres Lecteur d’empreintes digitales à l’écran

Wi-Fi 6

5G

Bluetooth 5.3

haut-parleurs stéréo

Dolby Atmos

Protection IP68

USB 3.2 Type-C

Sur le plan esthétique, le Xiaomi 13 Ultra semble être une évolution de ce que nous avons déjà vu avec le Xiaomi 12S Ultra l’année dernière. C’est un grand smartphone avec un design très différent du reste des modèles de la série Xiaomi 13, où toute l’importance tombe sur le grand module de caméra circulaire présent à l’arrière.

Le corps de l’appareil combine de l’aluminium sur les côtés, du verre Gorilla Glass Victus sur l’écran et du cuir végétalien à l’arrière. Cette année, Xiaomi mise sur une gamme de couleurs sobres, qui comprend des tons noir, blanc et vert foncé, le tout avec des accents dorés autour du module caméra.

Une particularité de cet appareil se retrouve dans le châssis en métal, qui non seulement entoure les côtés du 13 Ultra, mais se prolonge même vers l’arrière du terminal avec une courbure qui finit par rejoindre le panneau en cuir. Celui-ci a également une partie plus fine dans la moitié inférieure, et son épaisseur est subtilement accentuée jusqu’à ce qu’elle atteigne son point le plus large dans le quart supérieur, où se trouve le module de caméra.

Xiaomi a concentré une bonne partie de ses efforts et de ses ressources sur le développement du système de caméra du 13 Ultra. Le résultat est évident, avec un module qui abrite au total quatre capteurs différents.

Le capteur principal est le même Sony IMX989 d’un pouce de diagonale avec une résolution de 50 mégapixels que nous avons déjà vu dans le 12S Ultra et le Xiaomi 13 Pro, accompagné d’un stabilisateur d’image optique et, dans ce cas, équipé d’un système d’ouverture variable entre ƒ/1.9 et ƒ/4.0.

Xiaomi n’est pas la première marque à introduire cette technologie dans un mobile, mais elle a été la première à le faire avec un capteur d’un pouce de diagonale. En fait, c’est dans ces types de capteurs que nous devrions obtenir le plus grand avantage avec les systèmes à ouverture variable, car ils ont tendance à avoir des problèmes pour maintenir la mise au point sur tous les objets proches de l’objectif.

À côté de ce capteur, nous trouvons un autre trio d’appareils photo Sony, dans ce cas le type IMX898 avec 50 mégapixels chacun. Le premier est associé à un objectif ultra grand angle, et les deux autres utilisent des téléobjectifs, dont l’un au format périscope pour réaliser un zoom optique quintuple.

Comment pourrait-il en être autrement, le système de caméra a l’approbation de LEICA, la prestigieuse société allemande spécialisée dans la photographie. La firme a participé au processus de raffinement du logiciel en charge du traitement des captures, et a permis à Xiaomi d’inclure les profils de couleurs LEICA Authentic et LEICA Vibrant.

Xiaomi a également intégré le système ProFocus à mise au point ultra-rapide, qui a fait ses débuts avec le Xiaomi 12 et qui se répète à nouveau dans ce modèle. Il a également amélioré l’algorithme en charge du traitement des portraits et a ajouté de nouvelles options d’enregistrement vidéo.

La face avant du Xiaomi 13 Ultra est occupée par un grand écran de 6,7 pouces de diagonale qui utilise un nouveau type de dalle signée Samsung. Il s’agit d’un panneau AMOLED C7 avec une résolution 2K et la technologie LTPO, capable de faire varier dynamiquement son taux de rafraîchissement jusqu’à un maximum de 120 Hz.

Sa principale revendication est la capacité d’atteindre une luminosité maximale de 2600 nits, le chiffre le plus élevé enregistré à ce jour pour un smartphone, dépassant les 2500 nits de l’OPPO Find X6 Pro.

Le reste des spécifications est comme prévu pour un produit phare lancé au premier semestre 2023 : il dispose d’un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, jusqu’à 16 Go de RAM LPDDR5X, une batterie de 5000 mAh avec une charge rapide de 90 W et une charge sans fil de 50 W, Android 13 personnalisé par MIUI 14, 5G et prise en charge du Wi-Fi 7. La nouveauté est également compatible USB Type-C avec la norme USB 3.2, qui prend en charge le transfert de données jusqu’à 5 Gbps.

Prix ​​​​du Xiaomi 13 Ultra et où l’acheter

Le Xiaomi 13 Ultra a été présenté en Chine, où il sera d’abord mis en vente avant de faire le saut vers d’autres régions. Cependant, Xiaomi a confirmé que le 13 Ultra sera bientôt disponible en France et dans d’autres pays européens.

Son prix officiel en Chine commence à partir de 6299 yuans, soit environ 836 euros actuellement. Son prix en euros sera probablement beaucoup plus élevé et devrait dépasser les 1 400 euros que coûte le Xiaomi 13 Pro en France et sur d’autres marchés européens.

