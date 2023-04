Le renouvellement du compresseur d’air le plus populaire du marché est arrivé : le nouveau compresseur d’air électrique portable Xiaomi 2 est déjà une réalité

Cela fait un peu moins de deux ans que Xiaomi a lancé le Xiaomi Portable Electric Air Compressor 1S sur le marché mondial, un compresseur qui est venu avec de nouvelles améliorations par rapport à sa génération précédente, comme la prise USB-C pour la recharge et une plus grande capacité de gonflage. sur une seule charge. Maintenant, après un certain temps, la firme asiatique vient de lancer son renouvellement en Chine, le nouveau Xiaomi Portable Electric Air Compressor 2.

Cerise sur le gâteau, ce produit intègre quelques améliorations intéressantes dont nous allons vous parler dans ce post et un prix qui reste intact par rapport à sa génération précédente. Plus précisément, c’est 199 yuans, environ 26 euros pour changer ce que nous allons devoir payer bien que, comme vous pouvez l’imaginer, une fois qu’il atteindra le marché mondial, il sera un peu plus cher.

Plus d’autonomie, plus rapide et nouveaux modes de gonflage

Comme vous pouvez le voir sur ses images officielles, le nouveau compresseur d’air électrique portable Xiaomi 2 est pratiquement lié au modèle de la génération précédente. En fait, esthétiquement, nous n’avons aucun changement au-delà d’une plus grande légèreté et d’un poids moindre, un aspect très apprécié car ce sont des produits un peu lourds si l’on tient compte de leurs dimensions.

Là où on va trouver les principaux changements ce sera en interne puisque par exemple on a désormais une augmentation de 25% de la vitesse de remplissage par rapport au modèle 1S, une amélioration assez importante à laquelle il faut ajouter de l’autonomie pour pouvoir réguler la pression jusqu’à 10 pneus de voiture avec une seule charge.

De plus, un aspect intéressant qui a été ajouté est un mode spécifique pour les roues des scooters électriques. En fait, de nombreux utilisateurs utilisent ce type de produit pour contrôler la pression dans les roues de leur trottinette, c’est donc un moyen très apprécié afin de mieux les gérer.

Enfin, il convient de noter que nous avons toujours une prise USB-C pour recharger sa batterie d’une capacité de 2 000 mAh et même la petite lumière LED intégrée pour éclairer n’importe quelle surface est toujours présente, deux points assez clés lorsqu’il s’agit d’avoir un meilleur expérience avec le produit une fois que nous allons l’utiliser.

Prix ​​et disponibilité du nouveau compresseur d’air électrique portable Xiaomi 2

Comme nous vous l’avons dit au début de l’article, le nouveau compresseur d’air électrique portable Xiaomi 2 peut désormais être acheté en Chine au prix officiel de 199 yuans, soit environ 26 euros à changer. Pour l’instant, la marque n’a pas confirmé sa présence hors des frontières de l’Asie mais, fort probablement, elle arrivera d’ici quelques mois à un prix un peu plus élevé.

