"Plus de bloatware": la révolution qui est sur le point d’atteindre votre mobile. Entretien avec le PDG d’Uptodown

Nous avons interviewé Luis Hernández, PDG et co-fondateur d’Uptodown, dans le cadre de la nouvelle loi sur les marchés numériques.

Les téléchargements mensuels de jeux, d’applications et de programmes sur Uptodown sont d’environ 500 millions

À quand remonte la dernière fois que vous avez installé une application ou un jeu sur votre mobile ? La semaine dernière? Il y a des jours? Il y a de fortes chances que vous ayez exécuté ce geste simple et quotidien via Google Play. Après tout, la boutique d’applications Google est installée par défaut sur presque tous les téléphones Android.

Maintenant, avez-vous pensé à ce qui se passe avec le reste des stores d’applications ? Car oui, il y a une vie au-delà du Play Store. Et beaucoup.

On estime que le marché mondial des applications est un écosystème évalué à 1 700 milliards de dollars, un chiffre brutal dont, heureusement ou malheureusement, Google contrôle un pourcentage très important, tout comme Apple avec son App Store. Pour cette raison, il existe depuis un certain temps plusieurs marchés d’applications alternatifs qui se battent non pas pour leur part de marché, mais simplement pour pouvoir rivaliser sur un pied d’égalité. Si Android appartient à Google et qu’Android est installé sur des milliards d’appareils… blancs et embouteillés. Il est bien connu de tous que Google et Apple, Android et iPhone, profitent de leur duopole pour jouer selon leurs propres règles, ce qui, bien qu’à première vue cela puisse sembler bénéfique pour l’utilisateur, cache en fait un côté sombre, à la fois pour nous-mêmes et pour les autres, le marché lui-même.

C’est précisément pour cette raison que la nouvelle loi sur les marchés numériques, qui est sur le point d’entrer en vigueur, a du sens. C’est une règle qui, même si cela ne nous semble pas beaucoup maintenant, va changer beaucoup de choses dans le paysage mobile, comme lorsque la Commission européenne a forcé Google à proposer différents moteurs de recherche lors de la configuration d’un nouveau mobile en 2019. La nouvelle loi sur les marchés numériques vient garantir le caractère ouvert d’une partie importante des services numériques dont nous bénéficions désormais, contribuant entre autres à ce que les utilisateurs puissent annuler plus facilement nos abonnements, mettre fin à l’existence de programmes préinstallés ou, comme nous l’avons mentionné précédemment, empêcher les gardiens comme Google ou Apple d’imposer des conditions injustes aux entreprises.

Dans ce dernier sens, de Malaga et à la tête d’une entreprise de plus de 50 employés, nous en avons parlé avec Luis Hernández, PDG et co-fondateur d’Uptodown. Ce marché d’applications est en guerre depuis plus de 20 ans, luttant, comme APKMirror ou F-Droid, pour devenir une alternative de poids lorsqu’il s’agit de télécharger des jeux, des applications et des programmes sur nos ordinateurs.

La loi sur les marchés numériques devrait commencer à être appliquée en mai prochain, même si nous ne commencerions à voir des changements qu’en 2024. En ce sens, quelles sont les principales améliorations auxquelles l’utilisateur peut s’attendre ?

Dès que la loi entrera en vigueur, les utilisateurs européens auront un plus grand contrôle sur leurs appareils. Il est important de préciser qu’en aucun cas cela n’affecte ceux qui ne veulent pas utiliser les nouveaux outils offerts par la loi sur les marchés numériques ou rester sous le contrôle strict de Google et Apple. Votre sécurité et votre confidentialité ne feront que s’améliorer. La loi est très large, mais voici quelques exemples précis de ce que les gardiens doivent respecter :

Autorisez la substitution complète et désinstallez proprement les applications et les services des principaux fabricants et plates-formes. Plus de bloatware.

Choisissez les services de démarrage (tels que le moteur de recherche, le fournisseur d’applications ou le navigateur) qu’ils souhaitent utiliser sur leurs mobiles sans que Google ou Apple n’assument l’utilisation par défaut de l’un de leurs outils.

Utilisez une plus grande variété de systèmes de paiement, y compris les achats effectués sur Google Play.

Installez des boutiques d’applications tierces, qui auront désormais les autorisations appropriées pour fonctionner comme le ferait la boutique des gatekeepers (mises à jour automatiques, installation groupée d’applications, achats et abonnements intégrés…).

Accédez à une plus grande variété de contenus qui ne seront pas limités par les politiques arbitraires de Google ou d’Apple.

Respect de la liberté éditoriale des autres stores. Les contenus légaux tels que les émulateurs ou qui ne respectent pas leurs politiques de contenu capricieuses ne peuvent être une excuse pour censurer les plateformes et les stores. Cela n’indique pas qu’Apple devrait autoriser d’autres navigateurs dans sa propre boutique, mais cela indique qu’un tiers peut les proposer sans représailles.

Des informations plus transparentes sur la sécurité des applications. Pas d’alertes, d’invites ou d’autorisations inutiles uniquement destinées à limiter l’installation en dehors de Google Play. Ces types de pratiques courantes visant à éviter la concurrence feront l’objet d’un suivi.

Installez plus facilement les applications depuis le navigateur. Le web, vilipendé pour nous obliger à utiliser ses boutiques officielles, revient une fois de plus sur le devant de la scène en tant qu’outil pour découvrir et installer des applications.

Un meilleur traitement de vos données, qui ne peuvent être exploitées unilatéralement par les gatekeepers.

A quoi s’ajoute le contrôle de nombreuses autres pratiques déloyales et non transparentes qui sont lancées depuis leurs systèmes d’exploitation, des services qui n’ont rien à voir avec la distribution d’applications, l’abus des développeurs, etc.

La loi sur les marchés numériques établit bon nombre d’obligations visant à favoriser l’innovation, à favoriser la concurrence et à garantir la neutralité des appareils mobiles en Europe.

Alors que le marché mondial des applications est estimé à environ 1 700 milliards de dollars, quelle part du « toast » Google et Apple obtiennent-ils via leurs stores d’applications ?

La commission standard de Google et Apple, quelle que soit la valeur réelle de leurs services, est de 30 % de toutes les transactions. Et bien qu’ils aient timidement effleuré cette « taxe » et conclu des accords avec les gros promoteurs qui ont pu se plaindre, l’entrée de nouveaux concurrents va réduire cette marge.

Jusqu’à présent, toutes les mesures qu’ils ont mises en place concernant les commissions de leurs stores ont eu pour seul objectif de blanchir leur image pour maintenir le monopole le plus longtemps possible, mais avec l’arrivée d’autres stores ils vont devoir rivaliser.

Il faut aussi noter que le pillage des gatekeepers durant toutes ces années à contrôler les stores d’applications n’a pas été qu’économique. Ils décident qui peut jouer et selon quelles règles, ce qui leur a donné un grand pouvoir pour placer leurs autres services et applications, contraindre les développeurs, promouvoir des modèles de monétisation plus agressifs ou limiter la concurrence dans d’autres domaines qui n’ont rien à voir avec la distribution.

Du point de vue d’un développeur Android, quels sont les avantages de regarder au-delà du Google Play Store ? Il est vrai que la boutique d’applications de Google se retrouve avec une tranche importante, mais elle capitalise également sur la grande majorité des téléchargements.

Les développeurs bénéficient également de ces changements. Ils auront plus de pouvoir de décision sur la distribution, puisque jusqu’à présent un seul store d’applications imposait ses conditions. Ils verront également leur capacité à fonctionner sur leurs pages officielles considérablement améliorée. A la fois pour générer des ventes sans commission et pour distribuer vos applications par vous-même et sous vos conditions.

Les menaces constantes de politiques de contenu arbitraires de Google et Apple sont terminées.

Fini cette anomalie dans laquelle la relation directe entre utilisateurs finaux et développeurs était considérée comme dangereuse. Ils pourront fixer leurs règles, décider de leurs offres ou communiquer leurs mises à jour sans l’accord préalable des gatekeepers. Il établit également des règles selon lesquelles le blocage de contenu est effectué sur la base de critères objectifs et transparents. Les menaces constantes de politiques de contenu arbitraires de Google et Apple sont terminées. Tout cela sans réduire d’un iota la visibilité ni les avantages de continuer à utiliser Google Play librement.

En ce qui concerne Google, quel pourcentage d’utilisateurs et de revenus estimez-vous qu’il pourrait perdre au profit de stores alternatifs comme Uptodown ?

En fonction de la mise en œuvre finale de ces mesures (si elles permettront la pré-installation de fournisseurs d’applications alternatifs, comment la sélection de services est présentée aux utilisateurs finaux, etc.) et de l’adoption par les grands développeurs de ces nouveaux stores (quelles belles études comme Epic découvrir le degré de liberté offert par d’autres stores comme Uptodown et même décider de se mettre à jour plus tôt dans ceux-ci), le trafic total joué par Google pourrait osciller entre 10% et 20%.

Dans le cas des revenus, ce pourcentage sera plus faible. Nous aurons besoin de temps pour déployer les nouveaux systèmes de paiement et convaincre les utilisateurs que les nouvelles plateformes sont sûres et qu’elles sont en fait plus respectueuses de leur vie privée.

Des fabricants comme Huawei ou Samsung travaillent intensivement depuis quelques années sur leurs propres app stores, comment évaluez-vous leur position sur le marché dans les années à venir ?

Les stores appartenant à des fabricants sont également des gardiens dans l’âme. Ils utilisent leur position et leur matériel pour enfermer les utilisateurs dans leurs écosystèmes. Par conséquent, leurs capacités seront limitées avec l’entrée de la nouvelle loi. Même ainsi, ils bénéficieront d’une industrie plus transparente qui offre plus de pouvoir aux utilisateurs et moins aux grandes plateformes, aux fabricants eux-mêmes, aux stores et même aux développeurs. Il est probable que nous verrons comment certains d’entre eux se lancent pour fournir un service hybride mondial en dehors de leurs appareils.

Google vend la sécurité depuis un certain temps comme l’une des caractéristiques différentielles de son app store. À tel point que de nombreux utilisateurs pensent que le téléchargement d’applications en dehors du Play Store peut être nocif pour leur appareil. Nous comprenons qu’ici les stores alternatifs ont un énorme travail de communication en cours.

Le seul mécanisme pour améliorer la sécurité et la confidentialité des utilisateurs est une véritable concurrence. Les stores alternatifs peuvent fournir de nouveaux systèmes de contrôle tels que la révision manuelle, des politiques de contenu adaptées à différents scénarios (comme F-droid dédié aux applications open source), une plus grande transparence, des améliorations de la confidentialité puisqu’ils sont indépendants (comme Murena), etc. .

De plus, ces stores doivent fonctionner sous le contrôle de l’Union européenne, de ses réglementations et de ce que nous appelons FRAND (Fair, Reasonable, and Non-Discriminatory service). Tout compromis en matière de sécurité éloignera les consommateurs de leurs produits, donc je ne pense pas que nous verrons un grand changement dans l’intégrité et la sécurité des appareils avec l’arrivée de nouveaux stores.

Pendant toutes ces années, il a été démontré que la sécurité n’a été qu’un prétexte pour Google et Apple afin d’éviter la concurrence et d’enfermer les utilisateurs dans leurs plateformes. Mais oui, l’énorme campagne marketing menée depuis 15 ans pour nous convaincre que le plus sûr et le plus respectueux de notre vie privée est que seules quelques entreprises contrôlent tout nécessitera un gros effort de communication et de transparence.

Google nous dit qu’Android 14 inclura une fonction spéciale avec laquelle mettre à jour les stores d’applications tiers, cependant, il semble que cette mesure cache également un côté sombre qui menacera la liberté des utilisateurs. Pourriez-vous détailler un peu plus ce problème ?

Depuis des années, toutes les mesures mises en place par Google et Apple visent à empêcher l’adoption de nouvelles boutiques d’applications. Ce n’est pas une exception. Ouvrir la porte pour bloquer les mises à jour d’un troisième store (bien que cela puisse être Google) entrave objectivement l’interopérabilité, rappelons-le, un droit des utilisateurs, pas des développeurs.

Toute friction inutile dont le seul but est d’empêcher la libre concurrence sera sanctionnée.

Ce type de mesures, qu’il s’agisse de l’interdiction des formats ouverts comme les APK dans Google Play, de l’utilisation de technologies comme le Dynamic Delivery ou du contrôle des signatures par les plateformes (et non par les développeurs) fragmentent et rendent plus difficile la archiver et distribuer les Applications. En échange, ils proposent des améliorations marginales comme réduire de 10% la taille d’une application ou accélérer légèrement le transfert de fichiers à un prix élevé, comme casser l’interopérabilité entre stores d’applications.

Au-delà du navigateur et des stores d’applications, qu’adviendra-t-il des applications préinstallées que de nombreux téléphones Android incluent ? Il nous vient à l’esprit, par exemple, que Google pourrait payer certains fabricants pour inclure des applications telles que YouTube déjà installées. Cela serait-il encore autorisé avec la loi sur les marchés numériques ?

Google verra sa capacité à manipuler le marché beaucoup plus limitée. Avec le DMA, l’Europe disposera d’un outil pour agir lorsqu’elle comprendra que toute décision de ces gardiens affecte la libre concurrence. Le paiement pour l’utilisation de ses services, ainsi que le cas extrême que nous avons rencontré il y a quelques mois dans lequel il a payé Epic et d’autres pour ne pas développer leurs propres stores, seront surveillés.

Uptodown se positionne comme l’une des principales alternatives à Google Play ou à l’App Store. C’est un store d’applications avec plus de 130 millions d’utilisateurs mensuels et qui travaille avec plus de 17 000 développeurs. Bien sûr, il est parfaitement sûr. Cependant, tout utilisateur avec un appareil Android qui essaie de télécharger une application depuis Uptodown recevra le même avertissement sur son mobile : « Le fichier peut être dangereux. voulez-vous télécharger [nombre de la app].apk quand même ? » Comment la loi sur les marchés numériques affectera-t-elle le téléchargement des fichiers APK ? Comment résoudre le dilemme entre sécurité et liberté ?

Toute friction inutile dont le seul but est d’empêcher la libre concurrence sera sanctionnée. Nous continuerons à recevoir des avis et des alertes, mais lorsqu’ils seront justifiés. Il y aura des mécanismes pour désigner des sources fiables d’applications et d’autres aides pour guider l’utilisateur de manière équitable et transparente. Nous apprendrons ces détails au fur et à mesure que nous travaillerons avec les régulateurs dans les mois à venir.

Enfin, dans le cas où Google et Apple ne respecteraient pas les dispositions de la Loi Marchés Numériques, à quel type de sanctions s’exposeraient-ils ? Pensez-vous qu’ils sont suffisamment dissuasifs ?

C’est l’un des changements les plus importants de la stratégie européenne. La DMA ne propose pas seulement des délais courts et concrets, elle est également soucieuse de l’effectivité de ses obligations. Pour cela, des amendes sont désignées en fonction de la facturation globale et des pourcentages qui affecteraient gravement en cas de récidive. A cela s’ajoute l’impact sur la réputation de Google et d’Apple. Aujourd’hui, nous savons tous qu’ils agissent de manière injuste avec les autres stores. Uptodown, un projet 100% légal et légitime, ne peut jamais être sur Google Play selon ses règles, mais il n’y a aucun problème à ce que Google Play soit sur Uptodown. Cela continuera d’être le cas pendant un certain temps et nous avons même prévu certaines des manœuvres que les gardiens tenteront d’éviter la transformation du secteur (recueillies et résumées ici Stratégies des gardiens pour contourner l’interopérabilité et les pratiques FRAND).

Mais en tout cas, ce n’est pas la même chose qu’on sache comment ils abusent de leur position, limitent l’innovation ou enferment les utilisateurs dans leurs plateformes que d’être condamnés de manière avérée et répétée pour ces pratiques. Je suis convaincu que cette fois nous verrons beaucoup plus d’intérêt pour la collaboration des grandes entreprises technologiques avec les autorités européennes.

