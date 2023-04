TDT Channels élargit son réseau avec de nouvelles chaînes TV et radio et lance un plan sans publicité

La nouvelle version de TNT Channels pour Android, avec le numéro de version v2023.04.1, comprend trois nouvelles chaînes de télévision et de radio et intègre un abonnement qui supprime les publicités de l’application.

TNT Channels est la meilleure application Android pour regarder la télévision gratuitement depuis votre mobile

Si vous souhaitez regarder la télévision ouverte gratuitement et légalement depuis votre mobile Android, l’une des meilleures options est de le faire via les chaînes TNT, un projet open source qui, après une fermeture forcée à la fin de l’année dernière, est revenu début 2023 avec une grande forcer à amener son application sur le Google Play Store.

TNT Channels élargit sa grille et vous donne la possibilité de vous passer de publicités

Pas plus tard qu’hier, le compte Twitter officiel de TDT Channels a annoncé une nouvelle version de son application Android, numéro de build v2023.04.1.

Nouvelle version disponible TDTCannels Player pour Android [v2023.04.1] A bientôt sur Discord ! https://t.co/7un7hrQASS —Canaux TDT | Chaînes de télévision et de radio gratuites (@tdtchannels) 17 avril 2023

Cette nouvelle mise à jour de TDTChannels Player pour Android apporte avec elle l’arrivée de trois nouvelles chaînes de télévision et de radio, que nous détaillerons ci-dessous :

Nouvelles chaînes de télévision : Play Andalucía TV, Verbena TV Spain et Sol Música Spain

Nouvelles radios : COPE Más Zaragoza, Radio Galega et Verbena FM

Mais il n’y a pas que des bonnes nouvelles, puisque cette nouvelle version des chaînes TNT élimine également les chaînes Nius et la station de télévision et de radio slovène Radio Picariña.

La deuxième grande nouveauté de la nouvelle version de TDT Channels est l’inclusion d’un plan d’abonnement qui supprime toute publicité de l’application et vous permet de collaborer avec le projet afin qu’il puisse continuer.

Ce nouvel abonnement payant aux Chaînes TNT sera disponible selon deux modalités :

Forfait mensuel : 1,19 euros par mois

Forfait annuel : 11,99 euros par an (avec ce forfait vous économisez 16% par rapport au forfait mensuel)

De plus, cette nouvelle mise à jour des chaînes TDT intègre également quelques modifications mineures telles qu’une meilleure optimisation de l’application qui lui permet de démarrer plus rapidement et une légère modification de l’interface qui affiche désormais toujours l’EPG.

Nous vous rappelons que vous pouvez accéder à la liste complète des chaînes à partir du site Web des chaînes TNT et installer son application mobile à partir du lien de téléchargement vers le Play Store que nous laissons ci-dessous.

Google Play Store | TDT Channels Player



