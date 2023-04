Il y a un jeu vidéo caché parmi les dossiers MIUI. Vous pouvez donc le déverrouiller sur votre mobile Xiaomi

Tous les téléphones Xiaomi, Redmi et POCO sont équipés d’Android, le système d’exploitation de Google. Et en plus d’Android, la société a développé MIUI, une couche de personnalisation qui rend les modèles Xiaomi uniques, car elle cache de nombreux secrets.

L’un d’eux est « Android 6 Easter Egg », un petit jeu vidéo caché sur votre mobile Xiaomi qui vous permettra de lutter contre l’ennui pendant votre temps libre, car il n’a pas besoin de connexion Internet ni de publicités. Bien sûr, pour le découvrir, vous devez enquêter dans les profondeurs de votre appareil.

Comment jouer à « Flappy Bird » sur Android

Il y a quelques années, un petit jeu vidéo appelé « Flappy Bird » est devenu viral. Elle consistait à toucher l’écran de son mobile pour qu’un petit oiseau rebondisse pour éviter les obstacles, et celui qui parcourait la plus longue distance sans rien heurter gagnait. Eh bien, ce jeu est également venu sur Android, mais de manière cachée.

Avec Android 6, qui est sorti deux ans après Flappy Bird, est venu ce qu’on appelle un « Easter-egg », une fonction cachée dans tous les téléphones avec cette version d’Android, et il consiste précisément en un thème « Flappy Bird » avec Android, où c’est le robot au lieu de l’oiseau qui doit éviter les obstacles.

Pour pouvoir y jouer, tout ce dont vous avez besoin est votre mobile Xiaomi et l’application ‘MIUI Downloader’. Cette application, en plus de vous donner accès à pratiquement toutes les fonctions disponibles sur votre mobile Xiaomi, Redmi ou POCO, ainsi que d’avoir les ROM, vous permet de jouer à Android Flappy Bird.

Pour ce faire, ouvrez simplement l’application, accédez à « Fonctionnalités cachées » dans le panneau supérieur et recherchez « Android 6 Easter Egg ». Vous pourrez profiter de ce petit jeu autant de fois que vous le souhaitez, et battre vos propres records en vous assurant que le robot Android ne touche rien.

Toutes les versions d’Android ont un jeu vidéo ou une animation cachés. Pour le savoir, il vous suffit d’aller dans ‘Paramètres’ > ‘A propos du téléphone’ > ‘Version Android’ et d’appuyer plusieurs fois pour savoir quelle est votre version et quel jeu ou animation est disponible.

