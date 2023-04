Elon Musk annonce "VéritéGPT"votre alternative à ChatGPT qui "cherchera la vérité absolue"

Le PDG de Twitter et de Tesla a confirmé qu’il lancerait bientôt son chatbot alternatif à ChatGPT.

Twitter et le PDG de Tesla, Elon Musk, lors d’une conférence

Quelques jours après avoir lancé une nouvelle startup appelée X.AI, avec des intentions claires d’entrer à nouveau dans le domaine de l’intelligence artificielle générative, Elon Musk a confirmé dans une interview offerte à Fox News qu’il prévoyait de lancer « une intelligence artificielle » appelée TruthGPT, visant à concurrencer le chatbot le plus célèbre de ces derniers temps, ChatGPT.

Musk lui-même a révélé que son intention avec ce produit est de lancer une intelligence artificielle qui recherche le maximum de vérité et tente de comprendre la nature de l’univers. Il déclare également que TruthGPT pourrait « être la meilleure voie vers la sécurité » car il est « très peu probable qu’il anéantisse l’humanité ».

Musk accuse le co-fondateur de Google de ne pas prendre l’IA suffisamment au sérieux

Au cours des derniers mois, Musk avait vivement critiqué les derniers mouvements d’OpenAI (une société qu’il a fondée en octobre 2015 avec Sam Altman et d’autres), notamment après le succès de ChatGPT, son chatbot basé sur le grand modèle de langage, GPT. Il a affirmé qu’OpenAI entraînait l’IA à mentir et qu’elle était devenue une organisation à but lucratif étroitement liée à Microsoft.

Au cours de l’entretien, Musk a admis que, bien qu’il ait commencé tardivement à développer son propre service de chat basé sur l’IA, son objectif est d’essayer de créer une troisième option, une alternative à ce qu’OpenAI propose avec Microsoft, et à ce que Google proposera avec Bard .

Il en a également profité pour lancer une fléchette à Larry Page, l’un des co-fondateurs de Google. Il l’accuse de « ne pas prendre suffisamment au sérieux la sécurité de l’intelligence artificielle », ce qui est d’autant plus important que, selon ses propres termes, « l’IA est plus dangereuse que, disons, un avion mal conçu ou mal entretenu ou une mauvaise production automobile ».

Pour l’instant, on ne sait pas combien de temps il faudra à TruthGPT pour voir le jour, mais les derniers mouvements de Musk reflètent clairement l’impatience avec laquelle il semble relever ce défi. Il y a quelques jours, nous avons appris qu’il avait acquis des milliers de GPU afin d’accélérer la formation de ce nouveau produit, et il y a des indications que X.AI a acquis un certain nombre de chercheurs en IA qui travaillaient auparavant pour Alphabet. .

