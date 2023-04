Changement historique chez Apple : le règne de Steve Jobs vient d’être dépassé par Tim Cook

Tim Cook, de son poste habituel très dédié, est déjà le PDG le plus ancien d’Apple : il a dépassé les 4 249 jours de Steve Jobs.

Steve Jobs avec Tim Cook lors d’un événement en 2010 | Photo de Kimberly White (Reuters)

Il ne fait aucun doute que l’influence d’Apple dans l’industrie technologique est énorme, bien que cela n’ait pas toujours été le cas ou que tous les moments de l’histoire du géant de Cupertino n’aient pas été aussi positifs. En tout cas, à l’heure actuelle, les utilisateurs apprécient Apple même sur des marchés où ils ne sont pas encore, comme c’est le cas avec les mobiles pliants dans lesquels il résiste à apparaître, et la firme à la pomme est la seule à échapper avec des chiffres assez positifs à une récession mondiale dans les smartphones qui nous a amenés aux chiffres d’il y a 10 ans.

L’essence que Steve Jobs a imprimée à l’entreprise qu’il a aidé à fonder avec Wozniak en 1976 a toujours contribué à ce succès, avec un accent toujours mis sur le design et l’expérience utilisateur avant tout dans toutes les phases de développement de produits.

Pas en vain, chez Apple, tous les détails de tout appareil sont pris en charge, même ce que nous ne voyons pas sous son boîtier, et dans les bureaux de Cupertino, ils pensent également à la façon dont l’utilisateur interagira même avec l’emballage d’un iPhone ou d’un Mac, quelque chose qui est l’héritage sans équivoque du bon vieux Steve Jobs.

Cependant, comme nous l’ont dit les collègues de GizmoChina, la figure influente et renommée de Steve Jobs vient d’être dépassée par Tim Cook, du moins en termes de permanence en tant que PDG d’Apple, et vous connaissez déjà l’histoire de pourquoi Jobs Il a dû partir » son » entreprise pour revenir plus tard lorsque ceux de Cupertino ont acheté NeXT, qui était sa réinvention en 1985.

Comme indiqué, Tim Cook a dépassé les 4 249 jours de Steve Jobs en tant que PDG le plus ancien d’Apple, et à partir de maintenant, il continuera d’augmenter son record à la tête de l’entreprise en attendant un successeur qui n’arrivera probablement pas de sitôt. .

Tim Cook a commencé sa carrière en tant que PDG d’Apple en 2011 après le passage d’un Steve Jobs qui avait également quitté l’entreprise pendant un certain temps, le dirigeant de l’Alabama est donc déjà l’employeur le plus ancien d’Apple : le chiffre record était de 4 249 jours.

Rappelons que Tim Cook a assumé le poste de PDG d’Apple en 2011 après le passage de Steve Jobs des suites de sa longue maladie, après avoir été directeur des opérations de l’entreprise jouant un rôle fondamental dans la gestion de l’ensemble de sa chaîne d’approvisionnement. fournitures. Dans le journal de bord d’Apple, il sera écrit que Cook a poursuivi l’héritage de Jobs de manière beaucoup plus discrète, gardant Apple dans la lignée ascendante qui avait commencé avec l’iPod et supervisant des lancements réussis tels que les nouveaux iPhones plein écran ou la puce M1 qui a été une révolution.

Déjà sous la direction de Tim Cook, Apple est devenue l’une des entreprises les plus importantes et les plus appréciées au monde, ce n’est pas en vain qu’elle a été la première aux États-Unis à dépasser une valeur marchande de 2 billions de dollars, et ils ont fait d’importants décisions à la fois dans la stratégie de lancement et dans la responsabilité sociale, déplaçant les opinions et modifiant les comportements comme lors du retrait du chargeur de leurs emballages iPhone.

Un PDG capable, efficace et solvable, qui a réussi à faire d’Apple l’une des entreprises les plus prospères et les plus innovantes tout en préservant l’héritage de Jobs, en mettant l’accent sur l’expérience client.

