Apple autorisera les stores d’applications tiers pour la première fois sur iOS 17

Apple a toujours été très restrictif quant à l’autorisation des stores d’applications tiers sur ses appareils iOS. Cependant, dans le passé, Apple a fait quelques exceptions à cette politique pour des applications ou des circonstances spécifiques. Néanmoins, l’entreprise ne le fait que lorsqu’elle a les mains liées. Pour le moment, le système iOS est à iOS 16 avec l’iOS 17 de nouvelle génération qui devrait frapper le public à la WWDC 23. Franchement, même si iOS a évolué vers la version actuelle, il y a encore quelques regrets fonctionnels, comme ne pas prenant en charge les stores d’applications tiers. Bien que du point de vue d’Apple, c’est pour la sécurité et pour éviter au maximum les logiciels malveillants. Malgré tout cela, il est incontestable qu’Apple prive les utilisateurs de leur droit de choisir.

L’UE va à nouveau renforcer Apple

Cependant, il semble que les choses soient sur le point de changer avec le nouveau système iOS. L’analyste populaire d’Apple, Mark Gurman, a récemment révélé qu’Apple autoriserait les stores tiers. De plus, la société exécutera le package d’installation directement comme Android. C’est la première fois qu’Apple autorisera autant les installations externes. Si vous connaissez très bien Apple, vous saurez qu’Apple ne peut pas autoriser cela de sa propre volonté. En fait, ce n’est pas le cas. L’entreprise ne fait que répondre aux réglementations de l’UE qui pourraient interdire l’entreprise si elle ne se conforme pas.

Cette approche est similaire à l’interface USB Type-C qu’Apple devra également adopter sous la pression de l’UE. Selon la nouvelle loi sur le marché numérique de l’UE, les stores d’applications tiers doivent exister sur les iPhones et les iPads. Il s’agit d’assurer une concurrence loyale et non une forme de monopole comme Apple l’aime. La loi sur le marché numérique de l’UE sera mise en œuvre en mars 2024. Bien sûr, selon l’approche d’Apple, certaines conditions de seuil devraient être fixées, et les détails devraient être annoncés aux développeurs de la WWDC.

