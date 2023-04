Le PDG de Google met en garde : "la société n’est pas prête pour l’IA"

Le PDG de Google et Alphabet estime que l’humanité n’est pas préparée à affronter

Sundar Pichai, PDG de Google et Alphabet.

Lorsque nous avons récemment parlé de l’ultimatum à l’humanité que Gary Marcus, l’un des principaux experts en IA, avait lancé, ce n’était pas exagéré. Cet expert est l’un des signataires d’une lettre demandant de suspendre les expériences sur l’intelligence artificielle, car, selon sa vision, l’intérêt personnel transforme son développement en quelque chose de dangereux.

Le temps nous manquait pour voir plus de réactions du reste de la communauté technologique. C’est Sundar Pichai, l’un de ses chefs les plus visibles et PDG de Google et Alphabet, qui, dans une interview avec CNBC, a déclaré que l’humanité n’était pas prête pour l’IA.

L’IA aura un impact sur absolument tout

Pichai dit que le développement rapide de l’intelligence artificielle aura un impact profond sur chaque produit de chaque entreprise. Le manager pense non seulement que nous ne sommes pas prêts à y faire face, mais aussi que nous ne faisons même pas le nécessaire pour commencer à l’être. Le PDG de Google a déclaré que le chatbot de son entreprise, Bard, l’avait laissé « sans voix » et l’avait trouvé « dérangeant ».

De même, le responsable dit que l’humanité n’est pas prête pour l’IA car la vitesse à laquelle elle avance est bien supérieure à la vitesse à laquelle nous nous y adaptons. Cependant, le PDG de Google est optimiste car, selon lui, ils essaient de réduire le champ de l’intelligence artificielle assez rapidement.

Cependant, bien qu’il soit d’accord avec Gary Marcus sur des questions telles que la montée des fausses nouvelles et la désinformation, Pichai ne semble pas partager les craintes des signataires de la lettre que nous avons évoquée au début de l’article. Le PDG de Google estime que la société doit s’adapter rapidement et légiférer rapidement, afin que les abus puissent être punis et des traités établis qui garantissent la sécurité de l’IA pour tous.

En ce sens, Pichai a déclaré que ces questions « ne devraient pas être décidées par les entreprises » et que, pour cette même raison, il est nécessaire d’avoir des spécialistes en sciences sociales, éthiciens, philosophes et autres personnels qui peuvent aider l’IA à s’aligner sur la moralité humaine. .

Pour autant, le responsable reconnaît qu’il existe une sorte de point noir avec l’IA, dans lequel les ingénieurs ont du mal à comprendre comment ils fonctionnent. Il y a des aspects qui échappent à votre connaissance. Lorsqu’on lui a demandé comment quelque chose comme Bard avait été rendu public, sachant qu’ils ne le comprenaient pas parfaitement, Sundar Pichai a simplement répondu que nous ne savions pas non plus vraiment comment fonctionne un esprit humain.

